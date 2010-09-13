اعتبار هدیه رئیس جمهور به کارگران نمونه 88 تامین نشده است

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد رئیس جمهور در مراسم معرفی کارگران نمونه سال 88 در اردیبهشت ماه سال‌جاری، دستور خرید و واگذاری پراید کارگران نمونه را صادر کرده است.

تامین اعتبار خرید پراید جایزه کارگران نمونه سال 88 کشور که هدیه رئیس جمهور است توسط وزارت کار در نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است که به محض تکمیل مراحل اختصاص اعتبار، پرایدها به این کارگران اهدا می‌شود.

دلیل تاخیر در خرید و واگذاری هدیه رئیس جمهور به کارگران بوروکراسی اداری و طی شدن مراحل تامین بودجه لازم برای این کار اعلام شده است، ضمن اینکه کارگران نمونه سال 88 نیز پیگیریها و درخواستهایی را در وزارت کار مبنی بر تعیین زمان واگذاری خودروی هدیه رئیس جمهور مطرح می‌کنند.

بنابراعلام وزارت کار، به دلیل دستور مکتوب رئیس جمهور این موضوع حتما محقق خواهد شد و این وزارتخانه به محض دریافت اعتبار خرید 35 خودروی پراید، ظرف مدت کوتاهی نسبت به خرید و واگذاری خودروها اقدام خواهد کرد.

در همین حال، وزارت کار قول داده است به وظایف قانونی خود درباره کارگران نمونه عمل کند.