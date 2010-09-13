صدور مجوزهای صنایع دستی در زنجان 25 درصد افزایش یافت

شاپور سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: مجوزهای سه گانه صنایع دستی شامل کارت شناسایی صنعتگری، جواز تأسیس و پروانه تولید کارگاهی می شود.

وی ادامه داد: تا پایان مرداد ماه سال گذشته 260 فقره از انواع مجوز سه گانه صنایع دستی در استان زنجان صادر شده است.

سلیمان پور افزود: در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، امسال 60 فقره به مجوزهای سه گانه صنایع دستی این استان اضافه شده است.

معاون صنایع دستی استان زنجان افزود: در سال جاری 17 فقره پروانه تولید کارگاهی از سوی این معاونت صادر شده است.

سلیمان پور گفت: هنرمندان شاخص زنجانی و برتر استان، آثار خود را برای شرکت در داوری‌های مهر اصالت یونسکو آماده کرده اند.

سلیمان پور با بیان اینکه هنرمندان استان تا 30 شهریور فرصت دارند تصاویر آثار خود را به معاونت صنایع‌دستی زنجان ارسال کنند، افزود: تاکنون دو اثر برای شرکت در داوری مهر اصالت یونسکو انتخاب شده و پیش بینی می‌شود یک اثر دیگر نیز تا مهلت تعیین شده، آماده شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ادامه داد: هنرمندان مناطق کمتر توسعه یافته استان شناسایی می‌شوند و مورد حمایت قرار می‌گیرند، به گونه ای که هم اکنون در حال شناسایی هنرمندان ساکن در روستاهای با بیش از 50 نفر جمعیت هستیم.

سلیمان پور افزود: این افراد تاکنون از هیچگونه تسهیلات حمایتی بهره مند نشده‌اند و هدف از شناسایی صنعتگران هنرهای سنتی و صنایع‌دستی این روستاها، توانمند سازی هنرمندان نواحی محروم است زیرا اقداماتی از این قبیل علاوه بر افزایش انگیزه هنرمندان در تولید و آموزش صنایع‌دستی موجب توسعه یافتن مناطق محروم می‌شود.