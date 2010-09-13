توجه به تولید سینمای کودک موجب توسعه صنعت سینما می شود

امیر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اذعان به اینکه در حال حاضر استقبال از فیلمهای سینمایی و اکران آنها در سینماهای کشور به خصوص استان زنجان مطلوب نیست، افزود: پخش فیلم کودک در کشور و به خصوص استان موجب می شود اقبال عمومی نسبت به سینماها صورت بگیرید و سالنهای سینما خالی از تماشگر نباشد.

وی رویکرد موجود در کشور در خصوص رفتن به سوی سینمای کودک را کند و در عین حال امیدوارکننده دانست و با اذعان به اینکه در حال حاضر فیلمی که در قالب کودک و نوجوان در کشور تهیه شده باشد وجود ندارد و آنچه که موجود است تنها فیلم های قدیمی است بر لزوم ساخت فیلم های کودک در مضامین و رویکردهای جدید و روز تاکید کرد.

نعمتی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل عدم وجود فیلمهای مخاطب پسند، سینماهای ایران با کمترین ظرفیت خود فعالیت می کنند، رفتن سینمای ایران به سمت تولید فیلمهای مخاطب پسند را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید در زمینه محتوابخشی تولیدات سینمای تلاش بیشتر شود.

مسئول امور سینمایی حوزه هنری زنجان گفت: هیچ برنامه خاصی اعم از فروش نیم بهای بلیط سینما یا اکران رایگان فیلم به مناسبت روز سینما در زنجان در نظر گرفته نشده است.

نعمتی افزود: برنامه های روز سینما باید از طریق تهران به استانها و شهرستان ها ابلاغ شود که این امر در زنجان تاکنون صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک سینمای تحت پوشش حوزه هنری در سطح استان فعالیت می کند، ادامه داد: در صورت تأمین اعتبارات، بازسازی سینماهای قدس و یاسمن در کمترین زمان ممکن پایان می یابد و تعداد سینماهای فعال در سطح استان به سه سالن ارتقاء می یابد.

مسئول امور سینمایی حوزه هنری زنجان با بیان اینکه بازسازی سینماهای قدس و یاسمن از ابتدای سال 88 آغاز شد، افزود: در طول سال 88، اعتباری در حدود 100 میلیون تومان به منظور مقاوم سازی و استحکام بنای این دو سینما تخصیص یافت و در سالجاری نیز پیرو بازدید استاندار زنجان از پروژه بازسازی این سینماها، مبلغ 600 میلیون تومان به منظور ادامه روند بازسازی این دو سینما اختصاص یافت که در صورت تأمین این میزان اعتبار، بازسازی این سینماها در اسرع وقت به پایان می رسد.

نعمتی تعویض کل سقف این سینماها و مقاوم سازی ستون ها و پی آنها را از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور مقاوم سازی و بازسازی آنها عنوان کرد و گفت: بازسازی سرویس های بهداشتی، کف سالن ها، آپاراتخانه و بالکن های این سینماها از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص است.

وی با اشاره به اینکه این دو سینما از نظر فنی و عمرانی فرسوده بوده و کارآیی لازم را نداشتند، افزود: مجموعه این سینماها، نیازمند بازسازی عمده است که در صورت تخصیص اعتبار، می توان این پروژه را با چند شیفت کاری و در کمترین زمان ممکن تکمیل کرد.