65 هزار فقره کارت سوخت نفت در گلستان توزیع شد

یه گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری شامگاه یکشنبه در بررسی طرح هدفمندی یارانه ها در بخش فرآورده های نفتی در شبکه سبز گلستان افزود: کلیه مصرف کنندگان نفت سفید در استان شناسایی شد و بیشتر این افراد در مناطق روستایی سکونت دارند.

وی اظهار داشت: همچنین برای ثبت نام کارت سوخت نفت سفید سامانه هوشمند فعال شد که دارای پایداری 100 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه اداوات کشاورزی نیز طی اطلاعیه صادره، کلیه دارندگان ادوات کشاورزی در استان شناسایی شدند.

به گفته باختری، تاکنون 60 درصد دارندگان ادوات کشاورزی برای ثبت نام سوخت مصرفی در استان شناسایی شدند و نیاز است بقیه نیز نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان بیان داشت: علاوه بر این اقدامات، پرداخت الکترنیکی وجه فرآورده های نفتی از دیگر طرحهاست و در تمامی جایگاه های عرضه، خرید الکترونیکی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: همچنین در بخش صنایع و معادن نیز با همکاری سازمان مربوطه، مصرف کنندگان عمده شناسایی و میزان سوخت مورد نیازشان مشخص شد.

باختری درباره تعداد جایگاه های سی ان جی در استان گفت: گلستان جز اولین استانی است که تعداد جایگاه های عرضه گاز طبیعی با تعداد پمپهای بنزین آن برابر شده است.

وی از در دست ساخت بودن 17 جایگاه CNG جدید نیز در استان خبر داد و گفت: میزان پیشرفت فیزیکی این جایگاه ها بین پنج تا 90 درصد است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان افزود: در سال گذشته یک میلیارد و 146 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان توزیع شد.

باختری ارزش این میزان فراورده های توزیع شده را بیش از پنج هزار و 944 میلیارد ریال اعلام کرد.