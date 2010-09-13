230 ردیف استخدامی به آموزش و پرورش کرمان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی شب یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: طی مذاکراتی که با وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت و با توجه به نیاز استان کرمان سهمیه استخدامی آموزش و پرورش کرمان 230 نفر افزایش یافت و از شب گذشته کار طراحی و استخراج اسامی آغاز شده است و فردا روی سایت آموزش و پرورش استان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در استان کرمان از ابتدا بیش از 32 هزار نفر در این آزمون استخدامی شرکت کردند که در نهایت هزار و 618 نفر استخدام شدند و در این رقابت شدید مسلما حرف و حدیثهایی نیز وجود دارد که برای رسیدگی به اعتراضات کمیته ای تشکیل شده است و فرمهای اعتراض جمع آوری شده است و از فردا نیز کار رسیدگی به این اعتراضها در استان کرمان آغاز می شود.

وی بیان کرد: سهمیه بومی در این آزمون به صورت استانی در نظر گرفته شده بود و کلیه مراحل آزمون طبق دستورالعملهای ارسال شده و مطابق قانون صورت گرفته است اما هدف این است که حق حتی یک نفر نیز ضایع نشود به همین دلیل در کمیته بررسی اعتراضها به همه ابهامات شرکت کنندگان رسیدگی می کند.

معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش استان کرمان نیز گفت: از 32 هزار متقاضی شرکت در آزمون 28 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که در نهایت پنج هزار و هفتصد نفر معادل سه برابر سهمیه استخدامی در مرحله اول پذیرفته شد.

عباس اطهری نیا گفت: در مرحله دوم که شامل مصاحبه بود نیز درنهایت هزار و ششصد و هجده نفر انتخاب شدند که همه این افراد در 30 گروه مصاحبه که شامل سه عضو تخصصی، مذهبی و مشاوره بودند انتخاب شده اند.

وی گفت: از مجموع افراد پذیرفته شده 430 نفر از سهمیه شاهد استفاده کردند و در نهایت اکنون کلاسهای بدو خدمت برای این افراد در حال برگزاری است و در صورت افزایش سهمیه کلاسهای بد خدمت برای سایر این افراد نیز همراه نیروهای حق التدریس برگزار می شود.