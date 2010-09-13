عمر مفید ساختمانها در مازندران به 35 سال افزایش یافت

نادعلی رمضان پور مهمترین علت افزایش و توجه به ماندگاری عمر ساختمانها را تصویب قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان بیان کرد و افزود: این وضعیت پس از تشکیل نظام مهندسی ساختمان در سال 75 و الزام مقررات ملی در ساختمان سازی مازندران بهتر شده است.

وی سبک سازی در ساخت و سازی های مسکونی با استفاده از فناوری ها و تکنولوژی جدید را یکی از موضوعات مهم و برنامه های جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مازندران اعلام کرد و ادامه داد: سبک سازی در ساخت و سازها علاوه بر کاهش خطرات به هنگام وقوع زلزله، با استاندارهای ساخت و ساز نیز نزدیک تر است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود پنح تا شش درصد ساختمان سازی های جدید در مازندران استاندارد سازی شده و در آن از مبحث 19 رعایت شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مازندران در این بخش در کشور روند قابل قبولی را دارد.



رمضان پور با بیان اینکه نما ساختمان ها در ساخت و سازهای جدید با بهره گیری از معماری های سنتی در مازندران یکی از موضوعات مورد توجه و تاکید سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان است اضافه کرد: خوشبختانه مهندسان عضواین سازمان در بخش طراحی خوب رعایت می کنند و در بخش نظارت هم به دقت انجام می شود.



وی،مهم ترین مشکل در این بخش را نبود مصالح های استاندارد در ساخت و سازها در مازندران دانست و اظهارداشت: به علت نبود مصالح مرغوب و با کیفیت در مازندران و نیز قیمت بالای مصالح ساختمانی متاسفانه هنوز با برخی استانداردهای در ساختمان سازی جدید فاصله داریم.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه به علت عدم کاربرد مصالح مناسب هم اکنون حدود 60 درصد ساخت و سازهای حاشیه شهرهای این استان مقاوم نیست ادامه داد: متاسفانه صاحبان این واحدها توجه ای به مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های تفصیلی شهری ندارند که در نهایت باعث ایجاد ساخت و سازهای ناهمگون در شهرهای استان می شود.



رمضان پور اضافه کرد: با اصلاح طرح های تفصیلی و فوروش تراکم در حد معقول و نیز کنترل در ساخت وسازها می توان از ناهمگونی های موجود در ساخت وسازهای غیراصولی به خصوص در حاشیه شهرها جلوگیری کرد.



وی کمبود و گران بودن زمین در مازندران را مهم ترین مشکل در بروز تخلفات ساخت وساز در خارج از ضوابط معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: به علت کوچک بودن قطعات زمین افراد در ساخت و سازهای مسکونی خود در سطح و ارتفاع تخلف می کنند که این روند باید با همکاری مردم برطرف شود.



وی همچنین از شهرداری های استان خواست در صدور پروانه های ساختمانی با ارائه برنامه پیشنهادی افراد را به استفاده از پوشش های سفالی در ساخت وسازهای مسکونی تشویق کنند.



در مازندران11 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.

