ایجاد بانک کتابهای تخصصی حوزه های علمیه در تلفن همراه

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هم اکنون 110 جلد کتاب حدیثی بحارالانوار، 43 کتاب فقهی جواهر الکلام و مجموعه اصول، فروع و روضه کافی در این مجموعه قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد این کتابها به هزار جلد برسد.

جواد جوادی افزود: این کتابها دارای اطلاعات کامل کتاب شناسی، تفکیک جلد و صفحه ، پاروقی های تخصصی است هم اکنون این کتابها از طریق اینترنت موبایل قابل استفاده بوده و به مرور به صورت نسخه های قابل دانلود بدون نیاز به اینترنت در اختیار عموم علاقمندان به علوم حوزوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ایجاد بانک کتابهای حوزوی بخشی از برنامه ایجاد ماخذ تخصصی دانش نامه های مجازی علوم اسلامی در قالب ویکی های تخصصی است که هم اکنون دانش نامه فقه و اصول در آدرس www.wikifeqh.ir فعالیت خود را آغاز کرده است.