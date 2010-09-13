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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۱

اختصاصی مهر/

ایجاد بانک کتابهای تخصصی حوزه های علمیه در تلفن همراه

ایجاد بانک کتابهای تخصصی حوزه های علمیه در تلفن همراه

یک هزار عنوان کتاب مرجع حدیثی، فقهی، اصولی و تفسیری تا پایان سال جاری برای استفاده در گوشی های تلفن همراه ارائه می شود.

مدیر عامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: هم اکنون 110 جلد کتاب حدیثی بحارالانوار، 43 کتاب فقهی جواهر الکلام و مجموعه اصول، فروع و روضه کافی در این مجموعه قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تعداد این کتابها به هزار جلد برسد.

جواد جوادی افزود: این کتابها دارای اطلاعات کامل کتاب شناسی، تفکیک جلد و صفحه ، پاروقی های تخصصی است هم اکنون این کتابها از طریق اینترنت موبایل قابل استفاده بوده و به مرور به صورت نسخه های قابل دانلود بدون نیاز به اینترنت در اختیار عموم علاقمندان به علوم حوزوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ایجاد بانک کتابهای حوزوی بخشی از برنامه ایجاد ماخذ تخصصی دانش نامه های مجازی علوم اسلامی در قالب ویکی های تخصصی است که هم اکنون دانش نامه فقه و اصول در آدرس www.wikifeqh.ir  فعالیت خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 1150039

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