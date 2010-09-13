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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۳۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که 30 هزار عراقی بدون محاکمه در زندانهای این کشور به سر می برند.

- "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی، دموکراسی در این کشور را تقویت کرده است.

- در حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شمال نوارغزه دست کم سه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

- درگیری مسلحانه در داغستان منجر به کشته شدن دو پلیس و دو شورشی شد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از میزان مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه استقبال کرد.

- ژاپن اعضای کشتی چینی را که هفته گذشته در شرق دریای چین بازداشت کرده بود، آزاد کرد.

- "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر از شکست مذاکرات مستقیم سازش در صورت ادامه شهرک سازی خبر داد.

- نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که 58 درصد ترکها با اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کردند.

- "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان به زودی کنفرانس خبری دیگری درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان برگزار خواهد کرد.

- روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی فلسطین خبر داد.

- نشست حزب حاکم کره شمالی برای معرفی جانشین رهبر این کشور به دلیل بیماری "کیم جونگ ایل" لغو شد.

- موج جدیدی از خشونتها در کشمیر آغاز شده است.

کد مطلب 1150042

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