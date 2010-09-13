عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که 30 هزار عراقی بدون محاکمه در زندانهای این کشور به سر می برند.
- "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی، دموکراسی در این کشور را تقویت کرده است.
- در حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شمال نوارغزه دست کم سه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.
- درگیری مسلحانه در داغستان منجر به کشته شدن دو پلیس و دو شورشی شد.
- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از میزان مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه استقبال کرد.
- ژاپن اعضای کشتی چینی را که هفته گذشته در شرق دریای چین بازداشت کرده بود، آزاد کرد.
- "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر از شکست مذاکرات مستقیم سازش در صورت ادامه شهرک سازی خبر داد.
- نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که 58 درصد ترکها با اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کردند.
- "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان به زودی کنفرانس خبری دیگری درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان برگزار خواهد کرد.
- روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی فلسطین خبر داد.
- نشست حزب حاکم کره شمالی برای معرفی جانشین رهبر این کشور به دلیل بیماری "کیم جونگ ایل" لغو شد.
- موج جدیدی از خشونتها در کشمیر آغاز شده است.
نظر شما