قهرمانی زود هنگام ژاپنی ها با 18 مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز چهارم از رقابتهای جودو قهرمانی جهان، ژاپنی ها با کسب 8 مدال طلا، چهار نقره و شش برنز سکوی نخست را در اختیار دارد و عنوان قهرمانی مطلق را به خود اختصاص داده است. فرانسه با 2 طلا و سه برنز دوم است و کره جنوبی با یک طلا و یک برنز سوم است.

براساس قوانین فدراسیون جهانی هر کشور می تواند دو تیم را راهی رقابتهای قهرمانی جهان کند. به همین دلیل است که تیم میزبان موفق شده 18 مدال در هر دو بخش بانوان و آقایان کسب کند. رقابتهای جودو در هشت وزن برگزار می شود که در مجموع 64 مدال در آن توزیع می شود.

محمدرضا رودکی ، محمد جمالی ، علی معلومات و محسن غفار نمایندگان جودو ایران در روزهای گذشته رقابتهای خود را برگزار کنند که همگی خیلی زود از دورمسابقات حذف شدند. امروز هم محمدرضا رودکی و سیامک عدل کسروی رقابتهای خود را در وزن آزاد برگزار می کنند.

اما روز یکشنبه رقابتها در دو وزن 60- و 66- کیلوگرم انجام شد. در وزن 60- کیلوگرم "رشید سوبیروف" از ازبکستان نفر اول رنکینگ جهانی همه رقبای خود را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. "زانتی یارا" نفر سوم رنکینگ و دارنده مدال طلای دوره قبل دوم شد و جودوکاران روسیه و ژاپن مشترکاً سوم شدند.

همچنین در وزن 66- کیلو گرم مردان "جونپی موریشیتا" از ژاپن طلا گرفت. " لئوناردو کانوا" از برزیل نقره گرفت و جودوکاران مغولستان و فرانسه مشترکاً سوم شدند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از پنجشنبه گذشته در توکیو آغاز شده عصر امروز به پایان می رسد.