به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر کوثری تهیه کننده و مجری ورزش از شبکه دو هر چند نمی خواست مستقیما از برنامه نود و عادل فردوسی پور انتقاد کند ولی به نظر می رسید با برخی سیاستهای این برنامه موافق نیست و حتی آن را زرد و برای مخاطب مفید نمی داند.

کوثری که خود بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران بوده و سالهاست در عرصه رسانه های ورزشی فعالیت می کند شنبه شب در برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفت وگو با حضور یافت و دیدگاه‌هایش را با مازیار ناظمی در مورد برنامه نود مطرح کرد. متن این گفتگو را در زیر می‌خوانید:

جهانگیر کوثری در ابتدای این گفتگو در پاسخ به این پرسش که "با راه اندازی شبکه تلویزیونی ورزش موافق هستید و فکر می‌کنید مشی آن چگونه باید باشد؟" گفت: به دلیل پتانسیل موجود در جامعه ما و نیروی جوانی که هست و نزدیک 70 درصد جوانهای ما را تشکیل می دهند نیاز به تشکیل شبکه ورزش حس می شود منتها اینکه ابزارهای لازم این شبکه برای قالبهای اجتماعی و فکری جوانان چی باشد من فکر می‌کنم قبل از اینکه نیاز به مسائل مالی و امکانات داشته باشد نیاز به کارشناس هست که بتوانند این برنامه را به نوعی طراحی کنند که توأم با مسائل فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: اگر شبکه ورزش را می خواهیم راه بیاندازیم باید تمام آن معیارها و ارزشهای زیرین فرهنگ را که در سطح جهان وجود دارد رعایت کنیم. من کاملا کمبود یک شبکه ورزش را حس می کنم و اعتقاد دارم که باید یک شبکه ورزش افتتاح بشود که این همه مخاطب که در سطح جامعه ما وجود دارد و به طرف ورزش هم گرایش پیدا دارد بتوانند جذب شبکه شوند.

کوثری در مورد هزینه 160 میلیاردی مورد نیاز برای راه اندازی شبکه ورزش که باید قسمتی از آن را سازمان تربیت بدنی بدهد گفت: به نظر من جواب نمی دهد. متأسفانه شاید هنوز نیاز به راه اندازی این شبکه در ذهن مسئولان نیست بهتر است. اول ارزشها و موقعیت ورزش را در جهان بشناسیم و موقعیت این پدیده در جهان را ببینیم وقتی که حس کردیم چه نیازهایی می تواند توسط ورزش در جامعه ما هم از نظر سلامتی و هم از نظر فرهنگی برطرف بشود تصور می‌کنم ۱۶۰ میلیارد تومان برای دولت مسئله خاصی نباشد و با این سرمایه گذاریهایی که در دیگر پدیده های جامعه ما می شود من فکر می کنم این شبکه یک نیاز اساسی باشد.

تهیه کننده برنامه ورزش از نگاه دو خاطرنشان کرد: موضوع مهم داشتن کارشناس یا نیروی انسانی است که هم تلویزیون رابشناسد و هم ورزش را اینجا یک بحث مطرح می شود آیا همین دوستانی که در شبکه های مختلف هستند بروند در شبکه ورزش یا نیروهای متفاوت بیاوریم با اندیشه جدیدتر و طرح های نو.



وی ادامه داد: نه این چیزی را حل نمی کند یک سری اشکالاتی هم همین الان در تهیه کنندگی برنامه های ورزشی وجود دارد ما یک سری اشکالاتی داریم که همراه یک موج عامه پسند ورزش شده ایم من خودم را مثال می زنم با بقیه کاری ندارم این موج فراگیری که یک مقدار ارزشهای فرهنگی ما را هم با خودمان برده برای اینکه مخاطب و بیننده بیشتری داشته باشیم به سمت زرد نمایی ورزش رفته ایم و برای جلب بیننده و مطرح شدن برنامه هرکاری می‌کنیم الان دانشکده های ورزشی ما استعدادهای زیادی را تربیت می‌کنند که فرصتی برای ارائه کار های خود ندارند به نظرم از همین افراد استفاده کنیم و کسانی باید بیایند با فکر و اندیشه نو، گرایش تازه ورزشی و سلامت جامعه و تعریف های امروزی ورزش را بشناسند.

کوثری در پاسخ به این پرسش که "به عنوان یک کارشناس فکر می کنید شیوه پرداخت سوژه ها در برنامه نود چگونه است؟ " گفت: ببینید من خودم در شبکه دو تهیه کننده و مجری هستم و نمی توانم در مورد نود نظر قاطع بدم و به دلایل مختلف برای این برنامه نظر کارشناسی الان ندارم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه" مثلا اگر علی دایی می آمد برنامه شما، دو ساعت ونیم به او برای طرح موضوعات حقوقی اش وقت می دادید؟ " گفت: نه من برای این موضوعی که گفتید حتی دو دقیقه هم به علی دایی وقت نمی دادم. برای طلب شخصی یک نفر که شاید به واقع هم طلبکار نبوده است. یعنی اگر اینها را در دو کفه ترازو بگذاریم طلب ایشان را با موقعیت فوتبال ما که در مقابل عربستان رقم خورد به نظر من دایی نباید از این فوتبال طلبکار باشد.