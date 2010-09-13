به گزارش خبرگزاری مهر، درجشنواره فیلم دفاع مقدس مراسم بزرگداشت زندهیاد رسول ملاقلیپور و محمدحسین حقیقی بر پا میشود. ستاد برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم دفاع مقدس با هدف ارج نهادن به سالها تلاش و خلاقیت و ارائه تصویر متفاوت و خلاقانه و جسورانه از فضای جنگ و صحنههای جاودانه دفاع مقدس در آثار سینمایی مرحوم ملاقلیپور و به منظور آشنایی نسل جدید از ظرفیتهای سینمایی این فیلمساز حوزه دفاع مقدس در بخش دیگری در قالب مرور، فیلمهای سینمایی این کارگردان را مرور میکند.
محمدحسین حقیقی دیگر فیلمسازی است که امسال تجلیل میشود، وی از بنیانگذاران جشنواره دفاع مقدس است که در سالهای آغازین این حرکت را با عنوان یادواره حمایت کرده است و در کارنامه خود فیلمهای "راز خنجر"، "برادههای خورشید"، "ماه و خورشید"، "سفر به فردا" و دهها فیلم کوتاه و مستند را به ثبت رسانده است. او از فیلمسازانی است که علاوه بر دریافت جوایز داخلی و خارجی، مفتخر به دریافت لوح دست خط زرین حضرت امام ( ره) به هنرمندان دفاع مقدس شده است.
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