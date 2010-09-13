دانشگاه عالی شهید مطهری غرب کشور در لرستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمد حسین سید حسینی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در غرب کشور دانشگاه عالی شهید مطهری وجود ندارد تصمیم بر این شد که در لرستان این دانشگاه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه شرایط مساعدی برای ایجاد دانشگاه عالی شهید مطهری در خرم آباد وجود دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به وجود استعدادها و متقاضیان فراوان برای ایجاد این دانشگاه تصمیم بر این شد که دانشگاه عالی شهید مطهری غرب کشور در لرستان ایجاد شود.

مدیرکل آموزش متوسطه مدرسه عالی شهید مطهری کشور بیان داشت: در مراحل اولیه در دو رشته فقه و حقوق و فلسفه حکمت اسلامی در دانشگاه عالی شهید مطهری لرستان پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

افزایش دانشگاه های عالی شهید مطهری در سطح کشور در دستور کار است

حجت الاسلام سید حسینی با اشاره به تصویب مصوبه ای در مجلس مبنی بر ایجاد دانشگاه های عالی شهید مطهری در سطح کشور، یادآور شد: با توجه به این موضوع افزایش دانشگاههای عالی شهید مطهری در کشور را در دستورکار قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه در گذشته تعداد دانشگاه های عالی شهید مطهری در کشور محدود بودند، خاطرنشان کرد: تاکنون این دانشگاه ها تنها در استانهای تهران، یزد، مشهد و زاهدان وجود داشت.

دو رشته جدید در دانشگاه عالی شهید مطهری ایجاد می شود

مدیرکل آموزش متوسطه مدرسه عالی شهید مطهری کشور از ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه های عالی شهید مطهری در کشور خبر داد و عنوان کرد: با توجه به تصویب مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص اعتبار مورد نیاز در راستای افزایش رشته های تحصیلی دو رشته تعلیم و تربیت اسلامی و ادیان و مذاهب به رشته های تحصیلی این دانشگاه ها اضافه خواهد شد.

حجت الاسلام سید حسینی با اشاره به تعداد رشته هایی که اکنون در دانشگاه عالی شهید مطهری تدریس می شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دو رشته فقه و مبانی حقوق و رشته حکمت اسلامی مورد تدریس قرار می گیرد.

وی بیان داشت: همچنین در مقطع دکتری نیز سه رشته فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا و فلسفه اسلامی تدریس می شود.