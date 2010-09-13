10 هزار دانش آموز کردستان در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای شرکت می کنند

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در کنکور کاردانی سال جاری آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور، 10 هزار 141 دانش آموز کردستانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم کاردانش و فنی و حرفه ای هستند، شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته کنکور کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور قرار است همزمان با سراسر کشور جمعه 26 شهریور ماه در تمامی شهرستانهای استان کردستان و حوزه های مختلف امتحانی نیز برگزار شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان خاطرنشان کرد: در کنکور کاردانی سال جاری در استان، شش هزار و 867 پسر و سه هزار و 274 دختر شرکت خواهند کرد.

ساکی با اشاره به افزایش شمار دانش آموزان شرکت کننده در کنکور کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای در سال جاری در استان کردستان، افزود: خوشبختانه هر سال شاهد افزایش شمار دانش آموزان و داوطلبان شرکت کننده در این آزمون هستیم که امیدواریم این روند در راستای افزایش افراد تکنسین و جذب هر چه بهتر آنها در بازار کار موثر باشد.

وی گفت: با توجه به اعلام کشوری داوطلبان می توانند از تاریخ 23 تا 25 شهریور ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه اقدام و در صورت مغایرت مشخصات خود به مراکز مشخص در سطح استان برای اصلاح آنها مراجعه کنند.