ایجاد شبکه اجتماعی دانشگاهیان در دستور کار

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از مواردی که در نشست آبان ماه فعالان نشریات دانشجویی مورد طرح و بررسی قرار می گیرد مانور بر روی فضای مجازی است که طی آن زمینه های ایجاد فضایی جهت ارتباط شبکه دانشجویان و اساتید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ایجاد شبکه ارتباطی مجازی دانشگاهیان با رویکرد ایجاد شبکه اجتماعی که کلیه اساتید و دانشجویان با رویکردی فرهنگی در آن عضو شوند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز در بحث مقدماتی ایجاد شبکه ارتباطی مجازی دانشگاهیان ایران هستیم و طرح این بحث در جشنواره نشریات دانشجویی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه نیازمند ارتباط شبکه ای بین دانشگاهیان هستیم به مهر گفت: یکی از مشکلات حوزه فرهنگی دانشگاهها این است که دانشجویان و اساتید خلاق و خوش فکر که دارای نگاهی مبتنی بر تفکر ایرانی اسلامی نیز هستند به دلیل فقدان فضایی مناسب امکان ارتباط با آنها از دست می رود.