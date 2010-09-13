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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۶

دارا به مهر خبر داد:

ایجاد شبکه اجتماعی دانشگاهیان در دستور کار

ایجاد شبکه اجتماعی دانشگاهیان در دستور کار

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از طرح پیشنهاد ایجاد شبکه اجتماعی دانشگاهیان ایران با رویکرد فرهنگی در نشست آتی مسئولان نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: نیازمند وجود یک شبکه ارتباطی بومی بین دانشگاهیان هستیم.

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از مواردی که در نشست آبان ماه فعالان نشریات دانشجویی مورد طرح و بررسی قرار می گیرد مانور بر روی فضای مجازی است که طی آن زمینه های ایجاد فضایی جهت ارتباط شبکه دانشجویان و اساتید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ایجاد شبکه ارتباطی مجازی دانشگاهیان با رویکرد ایجاد شبکه اجتماعی که کلیه اساتید و دانشجویان با رویکردی فرهنگی در آن عضو شوند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز در بحث مقدماتی ایجاد شبکه ارتباطی مجازی دانشگاهیان ایران هستیم و طرح این بحث در جشنواره نشریات دانشجویی صورت می گیرد.   

وی با بیان اینکه نیازمند ارتباط شبکه ای بین دانشگاهیان هستیم به مهر گفت: یکی از مشکلات حوزه فرهنگی دانشگاهها این است که دانشجویان و اساتید خلاق و خوش فکر که دارای نگاهی مبتنی بر تفکر ایرانی اسلامی نیز هستند به دلیل فقدان فضایی مناسب امکان ارتباط با آنها از دست می رود.

کد مطلب 1150061

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