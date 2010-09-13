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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۵

حسام زکی:

ادامه شهرک سازی به شکست مذاکرات می انجامد

ادامه شهرک سازی به شکست مذاکرات می انجامد

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر که کشورش از حامیان جدی مذاکرات سازش با اشغالگران قدس است هشدار داد در صورت ادامه شهرک سازی مذاکرات مستقیم با شکست روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسام  زکی" در  گفتگو با شبکه تلویزیونی اخبار المستقبل ابراز امیدواری کرد: موضوع شهرک سازی به زودی حل و فصل شود و اسرائیلی ها اهمیت توقف توسعه شهرک ها را دریابند.

وی هشدار داد مذاکرات مستقیم سازش در صورت ادامه شهرک سازی با شکست روبرو خواهد شد.

زکی همچنین گفت : دیدار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با تیم های مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی برای تبادل نظر و تاکید بر مسائل اصلی مورد مناقشه صلح بسیار مناسب است.

گفتنی است مذاکرات مستقیم سازش دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن به پایان رسید. دور دوم این مذاکرات 14 سپتامبر (23 شهریور) در شرم الشیخ برگزار خواهد شد.

مذاکرات سازش در حالی از سرگرفته شد که مردم فلسطین و گروههای مبارز این مذاکرات را تنها به نفع اشغالگران قدس و پوششی برای ادامه جنایات و تجاوزات آنها و همچنین بهبود وجهه رژیم نامشروع اسرائیل می دانند و از سوی دیگر این رژیم هیچ یک از خواسته های تشکیلات خودگردان از جمله توقف کامل شهرک سازی را نپذیرفته و همچنان بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می کند.

کد مطلب 1150065

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