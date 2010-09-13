کار مجلس غیر قانونی بود / اقدام نظارتی مجلس می تواند حیرت انگیز باشد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که چرا هیئت رئیسه مجلس نامه استرداد برنامه پنجم توسعه را که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود را علی رغم تصمیم برای قرائت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت نکرد، گفت: دلیل عدم قرائت نامه پیگیری های آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس در این خصوص بود که با رئیس جمهور گفتگوهایی داشت.

وی ادامه داد: نظر آقای ابوترابی این است که این موضوع منجر به چالش بین دو قوه نشود و لایحه برنامه پنجم زمینه ای برای وحدت قوا باشد زیرا این برنامه پنج سال برنامه ریزی کشور را مشخص می کند و نباید از آغاز موضوع اختلاف بین قوا شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در گفتگویی که بین رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس انجام شد آقای احمدی نژاد منطق آقای ابوترابی را پذیرفت و قبول کرد که موضوع مجددا در هیئت وزیران مطرح شود و از سوی دیگر موضوع استرداد منتفی شود.

نماینده چناران خاطرنشان کرد: البته رئیس جمهور تاکید کرده بود که ایراداتی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق دارد که خواستار رفع آنها شده بود و مقرر شد موارد مد نظر رئیس جمهور کتبا به مجلس اعلام شود تا در صورت امکان اصلاح گردد، بنابراین علت عدم قرائت نامه استرداد به این دلیل بود.

اقدام هیئت رئیسه در عدم استراداد برنامه پنجم قانونی نبود

دهقان در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام هئیت رئیسه قانونی بود گفت: خیر این کار قانونی نبود. اگر قرار باشد به آئین نامه عمل کنیم باید نامه استرداد قرائت می شد و خود به خود این لایحه پس از ارسال نامه به مجلس مسترد شده محسوب می شود.

وی ادامه داد: علت عدم توقف کار کمیسیون تلفیق مجلس هم به همین دلیل است. اما واقعیت این است که ما برای اداره کشور به برنامه نیازمندیم و درصورتی که دولت این لایحه را پس بگیرد باید مجددا برنامه دیگری به مجلس ارائه کند که این کار هم ما را از سند چشم انداز دور می کند بنابراین مصلحت دراین است که اختلافات موجود حل شده و بررسی برنامه به پایان برسد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که نزاع بین دو قوه به وجود نیاید. ما که نمی توانیم بدون برنامه کشور را اداره کنیم شاید برخی اعضای دولت نظرشان این بود که نیازی به برنامه توسعه نداریم این بحث دیگری است هرچند برخلاف نظر رهبری و سند چشم انداز توسعه است.

وی اعتراض دولت به برخی تغییرات صورت گرفته در لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق را خارج از چارچوب قانون خواند و گفت: دولت نمی تواند اتنظار داشته باشد که لایحه ای که به مجلس می فرستد عینا تصویب شود نمایندگان در بررسی لوایح حق وحقوق قانونی دارند نمی توان لایحه ای را رد یا قبول کرد تصویب مستلزم تغییر است. مجلس از اختیارات خود استفاده می کند و آنجا که لازم باشد تغییرات را اعمال می کند ودولت نباید این گونه اعتراض خود را نشان دهد بلکه می تواند در حین بررسی نقطه نظرات خود را بیان کند.

مجلس معتقد است استرداد برنامه به مصلحت کشور نیست

دهقان در پاسخ به این سئوال که بررسی ایرادات مد نظر دولت بدون درخواست انصراف از استرداد جایگاه قانونی دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: آنچه باید طبق قانون عمل شود این است که دولت هم اکنون باید نامه انصراف از استرداد را به مجلس بدهد که ایرادات مد نظر دولت بررسی شود اما از آنجا که دولتی داریم که چنین نمی کند، چه باید کرد؟

وی ادامه داد: ما بر سر یک دو راهی هستیم اگر برنامه را مسترد کنیم از برنامه ریزی برای کشور بازمی مانیم اگر هم مسترد نکنیم به اختلافات دامن زده می شود و سعی مجلس این است که با تدبیر بیشتری در این زمینه گام برداشته شود.

دهقان گفت: هم اکنون مهلت قانونی ما در رسیدگی به برنامه رو به اتمام است ما در بررسی بودجه 89 برنامه چهارم را تمدید کردیم که سال اول اجرای برنامه پنجم بود بنابراین یک سال از دست دادیم حال اگر به نامه استرداد عمل کنیم حداقل یک سال دیگر زمان از دست خواهیم داد و این به نفع کشور نیست و مجلس به دنبال این است که مشکل حل شود .

نماینده چناران تصریح کرد: حرف دوستان ما در کمیسیون تلفیق که معتقدند اقدام دولت بی توجهی به تلاش شبانه روزی و کارشناسی اعضای این کمیسیون بوده و طبق قانون مجلس باید این برنامه مسترد می شد، درست است اما ما با دولتی مواجه هستیم که معتقد است ما به برنامه نیازی نداریم، حال که مجلس مصربه داشتن برنامه برای اداره کشور است باید تلاش کنیم تا اختلاف موجود حل شود.

مقدمه چینی برخی دولتی ها برای اداره کشور بدون برنامه

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برخی معتقدند کار اخیر دولت یک برنامه چینی و مقدمه ای برای آن بود که اساسا کشور بدون برنامه پنج ساله اداره شود و ما نمی خواهیم این اتفاق رخ دهد و بخشی از دولت که به دنبال اداره کشور بدون برنامه هستند به هدف خود نائل شوند.

وی افزود: دولت نمی تواند مدعی باشد که بهترین لایحه دنیا را به مجلس داده است و مجلس نباید آن را تغییر دهد. متاسفانه برخی در دولت می خواهند اختیار مجلس را در بررسی لوایح سلب کنند که البته چنین حقی ندارند لذا سعی دارند با فشار و رفتارهای سیاسی اختیارات مجلس را کاهش دهند.

دهقان گفت: کشور در شرایط کنونی در وضعیت حساسی است و نیاز به سیاست ورزی داریم و اگر این سیاست ورزی از سوی مسئولان ما صورت نگیرد دچار تلاطم در مسائل داخلی و خارجی خواهیم شد و متاسفانه برخی آقایان باور ندارند که کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش است.

مجلس می تواند کاری کند که خیلی ها انگشت حیرت به دهان گیرند

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: برخی دوستان ما در دولت باید بدانند که مرغ یک پا ندارد حداقل در عالم سیاست این ضرب المثل جواب نمی دهد. حال اگر باز هم دولت مصر است که مرغش یک پا دارد ما ناچار به سیاست ورزی می شویم تا کشور دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: دولت باید بداند اگر مجلس پیگیر موضوع و حل مشکلات فی مابین است از سر ضعف نیست زیرا مجلس هر لحظه بخواهد اقدامی انجام دهد، زمینه اش در مجلس فراهم است.این مجلس است که نمی خواهد از اختیارات خود استفاده کند زیرا نتیجه آن تلاطم در کشور می شود که به صلاح هیچ کس نیست. ایجاد ناآرامی در کشور کار سختی نیست مجلس می تواند کاری کند که خیلی ها انگشت حیرت به دهان گیرند!

دهقان گفت: موضوع این است که مجلس به دنبال آرامش است و نمی خواهد راه خدمتگذاری را مسدود کند. به همین علت است که از اختیارات نظارتی خود به طور کامل استفاده نمی کند. مجلس تحمل می کند تامردم آرامش داشته باشند مجلس تحمل می کند که کشور راه پیشرفت را طی کند و نمی خواهد لطمه ای به مسیر آرامش و پیشرفت کشور وارد کند. بنابراین اقدامات اخیر مجلس در قبال دولت از سر تدبیر است نه از سر ضعف و بهتر است دولت نسبت به این رویکرد مجلس واقف باشد.

دولت توصیه پذیر نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که با توجه به تلاش مجلس در پیگیری مشکلات موجود، توصیه شما به دولت در همکاری بر سر رسیدن به تعامل بیشتر چیست، گفت: مشکل آنجاست که دولت توصیه پذیر هم نیست.

وی افزود: اگر دولت فکر می کند باید در کشور به دنبال خدمت باشد و مدام از این شعار استفاده می کند، اقداماتش هم باید براساس تدبیر باشد اقداماتی چون استرداد برنامه پنجم خدمت به کشور نیست و از روی شتابزدگی و بی برنامگی شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.دولت باید از اقدامات شتابزده و بدون تدبیر دست بردارد.

دهقان گفت: جالب است که دولت 10-15 روز قبل از درخواست استرداد از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق تشکر می کند و از روند بررسی برنامه در کمیسیون تلفیق ابراز خرسندی می کند حال چگونه می شود که در یک اقدام شتابزده شبانه چنین تصمیمی گرفته می شود بدون اینکه سئوال یا تقاضایی از سوی دولت مطرح شده باشد.

وی با بیان اینکه پس گرفتن لایحه مهمی چون برنامه پنجم توسعه به هیچ وجه اقدام مدبرانه ای نیست، گفت: ما در رقابت با دولت نیستیم که سعی کنیم در این چنین اقدامات از دولت پیشی بگیریم وگرنه اگر بحث مسابقه مجلس و دولت در گرفتن چنین تصمیمات شتاب آلودی باشد همانطور که دولت بدون توجه به مصلحت کشور و رعایت قانون اقداماتی می کند، مجلس می تواند با استفاده از حقوق قانونی خود تصمیم گیری کند، اما مسئله این است که ما چنین اقداماتی تقابلی را به نفع نظام و پیشرفت کشور نمی دانیم و از حقوق خود می گذریم و جالب است دولت از حقوقی که ندارد استفاده کرده و تنش ایجاد می کند.

منصرف کردن نمایندگان از نظارت جدی حدی دارد

دهقان گفت: دولت صریحا می گوید قانون را اجرا نمی کند مجلس تا حدی می تواند سکوت کند. ما در هیئت رئیسه مجلس تا حدودی می توانیم نمایندگان را از اعمال نظارت سخت منصرف کنیم شاید در آینده دیگر نتوانیم از حق قانونی خود برای نظارت منصرف کنیم و این قطعا به نفع دولت نیست.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر معلوم شده است که دولت این حرفها را گوش نمی کند اگر قبول کند به نفع خودش است. گاهی موثران در مجلس با میانجی گری هایی که دارند ترمزی در اتخاذ تصمیمات می گذارند و از اختیارات نظارتی خود استفاده نمی کنند اگر چنین نباشد بستر اتخاذ تصمیمات برای حفظ شان و جایگاه مجلس فراهم است و اگر قرار باشد طرحی در این زمینه در مجلس مطرح شود با استقبال اکثر نمایندگان مواجه می شود.