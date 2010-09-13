به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال ایران در 6 ماهه دوم سالجاری برنامههای زیادی پیش رو دارد که حضور در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل بزرگترین آنهاست. به همین خاطر عصر روز یکشنبه مربیان تیمهای ملی ایران در سطوح مختلف گردهم آمدند و در نشستی با رئیس کمیته فوتسال برنامههای خود را ارائه کردند.
در این نشست که با حضور عباس ترابیان، حسین شمس، ژواندیرو و مصطفی عمادی برگزار شد، برنامههای آماده سازی تیمهای مختلف کشورمان مطرح شد و هماهنگی لازم بین آنها به عمل آمد تا در برگزاری تمرینات این تیمها و مسابقات لیگ برتر فوتسال تداخل به وجود نیاید.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال کشورمان از روز شنبه سوم شهریورماه با حضور 25 بازیکن آغاز خواهد شد.
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