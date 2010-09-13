جهاد کشاورزی بوشهر موفق به کسب 11 رتبه برتر کشوری شد

دکتر نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر گفت: از این تعداد رتبه های کسب شده 8 رتبه آن رتبه برتر کشوری در زمینه تولید گوجه فرنگی خارج از فصل، تولید گیاه دارویی آلوئه ورادر، تولید میگوی پرورشی، تولید کنار پیوندی، صنایع بسته بندی خرما و تولید بذر کنجد بوده است.

وی اظهار داشت: کسب ر تبه اول تولید نشاء گوجه فرنگی با دستگاههای تمام اتوماتیک در کشور و کسب رتبه اول شاخص های کیفی پرورش طیور گوشتی از دیگر رتبه های برتر کسب شده این سازمان بشمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین کشاورزی استان در شاخص های توسعه در آبیاری تحت فشار و سطح زیر کشت تولید خرما رتبه های سوم کشور را در اختیار دارد.

منفرد افزود: همچنین استان بوشهر به عنوان موفق ترین استان در اجرای طرح های تحقیقاتی گیاهان شورپسند و مقام برتر خرید توافقی محصول خرما را در کشور کسب کرده است.