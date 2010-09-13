حجت الاسلام محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه در سال جاری عملیات حج عمره دانشگاهیان با تأخیر 4 ماهه آغاز شد اما از زمانی که سهمیه ها اعلام شد همه برای عملیات فشرده شبانه روزی بسیج شدند و در مدت زمان کوتاهی ثبت نام از آنها بعمل آمد.

وی از اعزام 9 هزار و 500 نفر از دانشگاهیان در قالب 76 کاروان به حج عمره در سال جاری خبر داد و گفت: برنامه های فرهنگی متنوع در بعثه، مدینه منوره و مکه مکرمه و همچنین برای قبل و بعد از سفر عمره گزاران دانشگاهی برنامه ریزی شده بود. بعد از سفر دو بسته فرهنگی به دانشگاهیان اعطا شد و باشگاه مجازی "زمزم" برای ثبت خاطرات، دلنوشته ها و عکس های آنها راه اندازی شد.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان در ارائه گزارش نظرسنجی از دانشگاهیان عمره گزار به مهر گفت: در نظرسنجی از اساتید و دانشجویان عمدتا مشخص شد که بیش از 90 درصد آنها رضایت کامل داشتند و در مجموع همکاری بعثه و سازمان حج خیلی قابل توجه بود و عمره گزاران دانشگاهی رضایت داشتنند.