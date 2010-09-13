به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، یورگن بوس مدیر این نمایشگاه در همین زمینه گفت: تلفنهای هوشمند و کتابهای الکترونیکی انقلابی در مطالعه به وجود آورده‌اند اما به هر صورت نمایشگاه کتاب فرانکفورت به محتوا، نویسندگان و ناشران اختصاص دارد و قرار نیست تبدیل به نمایشگاه فنآوری شود.

با استقبال 290 هزار نفر در سال گذشته و با توجه به حضور 6930 غرفه‌دار در سال جاری انتظار می‌رود تعداد بازدیدکنندگان امسال نسبت به سال 2009 کاهشی 5 درصدی داشته باشد.

بوس درباره این کاهش عنوان کرد: امسال آرژانتین "مهمان افتخاری" نمایشگاه فرانکفورت است و هیئت نمایندگی آن نسبت به چین که سال گذشته این نقش را ایفا می‌کرد کمتر است.

بحران اقتصادی به خصوص در شرق اروپا عامل دیگری است که رئیس این نمایشگاه به آن اشاره کرد؛ عاملی که باعث می‌شود بسیاری از انتشاراتیها از سفر به زادگاه گوته محروم شوند.

شصت‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت از 6 تا 10 اکتبر (14 تا 18 مهرماه) در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود.

