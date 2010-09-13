تصادفات روز گذشته 651 کشته و زخمی به جای گذاشت

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در روز 21 شهریورماه 30 فقره تصادف فوتی و 41 نفر مقتول، 445 فقره تصادف جرحی و 610 نفر مجروح در کشور رخ داده که در مجموع یکهزار 624 تصادف در این مدت به ثبت رسید.

وی اظهار کرد: بیشترین علت وقوع تصادفات فوتی عدم توجه به جلو با 20 درصد، عدم رعایت حق تقدم با 14 درصد و انحراف به چپ با 14 درصد بوده است.

سرهنگ ضیاءالدین تصریح کرد: همچنین سواریها 64 درصد، موتورها 14 درصد و تریلرها با 10 درصد بیشترین مقصرین در تصادفات این روز بوده اند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: 28 درصد از تصادفات 18 شهریورماه موجب واژگونی وسیله نقلیه و 21 درصد نیز موجب مرگ عابران پیاده شده است.