نجات معجزه آسای کوهنورد مشهدی از ارتفاعات دماوند

محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خسرو حاتمی که به همراه دو کوهنورد دیگرمشهدی تا ارتفاع حدود پنج هزارمتری قله دماوند صعود کرده بودند به علت شرایط بد آب وهوایی وعدم دید کافی در نزدیکی قله به سمت ارتفاعات پایین سقوط کرد.

وی افزود: سقوط این کوهنورد در ارتفاع نسبتا کوتاهی بوده اما ضربه محکمی به برخی قسمت های اعضای بدن وی وارد شد.

بخشدارلاریجان آمل ادامه داد: با اعلام فوری دو کوهنورد دیگر نیروهای هلال احمر منطقه به طور سریع در منطقه سقوط این کوهنورد حاضر وپس از چند ساعت وی را پیدا کردند.

نصیری خاطرنشان کرد: پس از گزارش تیم امدادی هلال احمر این کوهنورد مشهد به علت فشار وارده براثر سقوط از ناحیه کمر دچار شکستگی شد که برای مداوای بیشتر به بیمارستان 17شهریورآمل منتقل شد.

