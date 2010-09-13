20 پایگاه امدادی در گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ابراهیم نعیمی صبح دوشنبه در بازدید از این پایگاه ها افزود: از این تعداد 12 پایگاه امداد جاده ای است که در محورهای ارتباطی استان مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین هشت پست امداد ساحلی نیز در سطح استان فعال است که به گردشگران خدمات می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 11 دستگاه آمبولانس، چهار خودرو و شش ست نجات در این پایگاه ها وجود دارد.

به گفته نعمیمی، تدابیر لازم برای ایجاد رفاه و امنیت مسافران و گردشگران در استان فراهم شد و امیدواریم مسافران سفر خوبی به منطقه داشته باشند.

براساس اعلام ستاد تسهیلات سفرهای تابستان گلستان در دوره اول سفرهای تابستانی، بیش از 5.5 میلیون مسافر به این استان سفر کرده اند.