35 درصد صندلیهای یک غیرانتفاعی سال گذشته خالی ماند

علی آهون منش رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان که رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته 35 درصد از کل ظرفیت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان خالی ماند.

وی در پاسخ به اینکه "آیا تا کنون سابقه داشته که تعداد ثبت نام کنندگان در یک رشته به حد نصاب نرسد" گفت: سال گذشته در رشته کاردانی کامپیوتر تعداد ثبت نام کنندگان به اندازه ای کم بود که اصلا کلاسی برای این رشته تشکیل نشد لذا امسال دیگر در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر پذیرش دانشجو نداشتیم.

تعداد ثبت نام کنندگان به 15 نفر در هر رشته نرسد دوره تشکیل نمی شود!

رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در پاسخ به اینکه "تکلیف همان معدود ثبت نام کنندگانی که با انحلال رشته هایی مانند کاردانی کامپیوتر در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی فولاد اصفهان مواجه شده اند چیست" به مهر گفت: هیچ کاری نمی توان انجام داد. در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان در یک رشته حداقل به 15 نفر برسد می توان کلاسها را تشکیل داد.

سازمان سنجش 5/2 برابر برای غیرانتفاعیها اعلام ظرفیت کند

آهون منش افزود: از سازمان سنجش آموزش کشور درخواست کردیم هنگام اعلام نتایج دانشگاههای غیرانتفاعی چند برابر ظرفیت پذیرش کند. سازمان سنجش در برخی رشته ها 2/1 برابر یا 3/1 برابر ظرفیت پذیرش می کند اما گاهی با توجه به اینکه گسترش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی زیاد است ضریب 3/1 هم جوابگو نیست و انتظار می رود سازمان سنجش در هنگام پذیرش دانشجو در موسسات غیرانتفاعی تا 5/2 برابر ظرفیت اعلام کند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم: همیشه صندلی خالی داریم

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از اعلام نتایج کنکور امسال درباره ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به مهر گفته بود: قطعا برای تمامی شرکت کننده های کنکور در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ظرفیت وجود دارد اما حق انتخاب با دانشجو است.



غلامعلی نادری افزوده بود: ظرفیت پذیرش دانشجو در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در کنکور امسال به طور دقیق مشخص نیست اما وضعیت به گونه ای است صندلی خالی نیز برای پذیرش دانشجو وجود خواهد داشت.

مدیر دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم گفت: موسسات غیرانتفاعی به تعداد کافی در سطح کشور وجود دارند اما تعداد دانشجویانی که دراین موسسات ثبت نام می کنند کم است از این رو همیشه صندلی خالی در موسسات باقی می ماند.

وزیر علوم: 200 هزار صندلی آموزش عالی خالی می ماند

کامران دانشجو وزیر علوم نیز چندی پیش از خالی ماندن 200 هزار صندلی در آموزش عالی در سال جدید تحصیلی خبر داد و گفت: کل آموزش عالی کشور یک میلیون و 300 هزار ظرفیت پذیرش دانشجو دارد این درحالیست که امسال فقط یک میلیون و 100 هزار متقاضی ورود به دانشگاه بودند لذا رقابت برای ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت برای ورود به یک تعداد رشته های خاص است.