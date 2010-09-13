سرمایه گذاران تایلندی از بندر شهیدرجایی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دبیرکل شورای عالی سرمایه گذاری تایلند شامگاه یکشنبه در حاشیه این بازدید، زیر ساختهای ایجاد شده در مجتمع بندری شهید رجایی را ستود.

آتچاکا سیبنروانگ در این بازدید از علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی این کشور جهت سرمایه گذاری در حوزه های بندری استان خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به ارتباط دوستانه ایران و تایلند ، زمینه حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی این کشور در بخشهای مختلف این استان فراهم شود.

در این دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به جایگاه مجتمع بندری شهید رجایی گفت: این بندر بیش از 87 درصد عملیات کانتینری و نزدیک به 60 درصد تخلیه وبارگیری کشور را انجام می دهد که از این جهت بزرگترین بندر تجاری و بازرگانی کشور محسوب می شود.

علی اکبر صفایی با اشاره به ارتقای 10 پله ای این بندر در میان بنادر بزرگ کانتینری دنیا و رسیدن به رتبه پنجاهم گفت: این موفقیت در حالی به وقوع پیوست که در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا با کاهش شدید عملیات کانتینری روبرو بودیم.

صفایی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده طی سالیان اخیر، امکان پهلوگیری کشتی هایی با آبخور بالا و توان جابجایی 14 هزار TEU کانتینر در این بندر فراهم شد و این بندر در شمار محدود بنادری قرار گرفت که امکان پهلو گیری این کشتی ها را داراست.