کشتار بیت حانون ارمغان مذاکرات سازش/اتحاد تنها راه مقابله با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، توپخانه های ارتش رژیم اشغالگر قدس شب گذشته در راستای تجاوزات همیشگی خود علیه ملت فلسطین شهر بیت حانون واقع در شمال نوارغزه را هدف قرار دادند.

در این حمله دست کم سه فلسطینی در اراضی کشاورزی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حملات در حالی صورت می گیرد که تنها چند روز از آغاز مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی می گذرد و دور جدید این مذاکرات قرار است فردا 23 شهریور در شرم الشیخ مصر برگزار شود.

حمله به بیت حانون با واکنش شدید جنبشهای حماس و جهاد اسلامی روبرو شده است. "صلاح البردویل" یکی از رهبران برجسته حماس اظهار داشت : این کشتار جزئی از منطق صهیونیسم است.

وی خاطر نشان کرد: ملت فلسطین باید به مقاومت و پایداری خود در برابر اسرائیل تا زمان پایان اراضی فلسطین توسط صهیونیستها ادامه بدهد.

بردویل در ادامه گفت : اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل از جمله کشتار بیت حانون، بازداشت فلسطینی ها در کرانه باختری، یهودی سازی قدس، توسعه شهرک ها و تهدید به جنگ علیه نوارغزه در حالی صورت می گیرد که مذاکرات مستقیم سازش با اسرائیل به تازگی آغاز شده است.

"ولید حلس" سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اظهار داشت : کشتار بیت حانون در تعطیلات عید سعید فطر بیانگر این است که مذاکرات مستقیم سازش شکست خواهد خورد و اسرائیل رژیم خونخواری است که تنها به کشتار و سلب حقوق دیگران می پردازد.

وی با بیان اینکه مذاکرات مستقیم سازش تنها سرپوشی برای جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به شمار می رود از گروه های فلسطینی خواست که در برابر اسرائیل به ویژه تهدیدات اخیر این رژیم مبنی بر به راه انداختن جنگی جدید علیه غزه با یکدیگر متحد باشند.

مذاکرات مستقیم سازش دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، "عبدالله دوم" شاه اردن و "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در واشنگتن به پایان رسید. دور دوم این مذاکرات 14 سپتامبر (23 شهریور) در شرم الشیخ برگزار خواهد شد.



مذاکرات سازش در حالی از سرگرفته شد که این رژیم هیچ یک از خواسته های تشکیلات خودگردان از جمله توقف کامل شهرک سازی را نپذیرفته و همچنان بر سر راه مذاکرات مانع تراشی می کند.