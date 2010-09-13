رئالیسم جادویی با رمان های "آلخو کارپانتیه" به ایرانیان معرفی می شود

کاوه میرعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از جدیدترین آثار در دست ترجمه اش اینگونه گفت: در حال ترجمه رمان "قلمرو این عالم" از آلخو کارپانتیه نویسنده کوبایی هستم. از این نویسنده 40 سال پیش کتاب "انفجار در کلیسای جامع" توسط سروش حبیبی ترجمه و نشر امیرکبیر آن را منتشر کرده بود و در این سال ها اثر دیگری از او ترجمه نشده است.

وی ادامه داد: "قلمرو این عالم" جزو رمان های کم حجم نویسنده است که نسخه اصلی آن در سال 1949 به زبان اسپانیایی و در 200 صفحه منتشر شده است. ترجمه این رمان به نیمه رسیده و تا مهرماه باید کتاب را به انتشارات کتاب سرای نیک تحویل دهم.

مترجم "زنده‌ام که روایت کنم" نوشته مارکز در توضیح اثر در دست ترجمه اش بیان کرد: این رمان پیش گفتاری دارد که آن را می توان نخستین متن نظری دانست که درباره رئالیسم جادویی نوشته شده است. در زمانی که هنوز چیزی به نام رئالیسم جادویی مطرح نشده بوده کارپانتیه از دنیای شگفت انگیز آمریکایی صحبت می کند. داستان رمان "قلمرو این دنیا" هم به نوعی تاریخ افسانه ای هائیتی را روایت می کند و نویسنده از سبک رئالیسم جادویی بهره برده است.

میرعباسی افزود: کارپانتیه از نویسندگان شاخص جهان است که برخی معتقدند جایزه نوبل ادبی حق او بوده ولی از وی دریغ شده است. او در کشور خودش هم جزو نویسندگان تراز اول و از لحاظ زمانی نسل قبل یوسا و مارکز است. این نویسنده که حدود 30 سال پیش درگذشته است نزدیک به 15 عنوان کتاب دارد که در بین آنها چند رمان کم حجم و پرحجم موجود است. وی که موسیقی دان نیز بوده است چند کتاب هم در این زمینه دارد و چندین رساله تحقیقی هم نوشته است.

وی با تاکید بر اینکه طبق توافق با انتشارات کتاب سرای نیک در نظر دارد 7 رمان این نویسنده را به ترتیب از رمان کم حجم تا پرحجم ترجمه کند، توضیح داد: رمان‌های "گام‌های گمشده"، "نیایش بهار"، "استفاده از روش" و "انفجار در کلیسای جامع" که البته ترجمه نام نسخه انگلیسی کتاب است، 4 رمان بلند وی هستند و کتاب های "شکار انسان"، "کنسرت باروک" و "قلمرو این عالم" جزو کارهای کم حجم کارپانتیه محسوب می شوند.

مترجم "نادیا" نوشته آندره برتون اضافه کرد: ترجمه آثار کارپانتیه را با کتاب های کم حجم شروع می کنم و سپس سراغ آثار حجیم تر می روم ولی برای ترجمه "انفجار در کلیسای جامع" از آقای حبیبی کسب اجازه می کنم و اگر قرار باشد امیرکبیر همان کتاب را تجدید چاپ کند با توجه به اینکه ترجمه فعلی کار خوبی است، دیگر من آن را ترجمه نمی کنم.

میرعباسی درباره رمان ترجمه شده سروش حبیبی توضیح داد: آقای حبیبی کتاب را از ترجمه انگلیسی آن به فارسی برگردانده‌اند به همین دلیل نام آن را "انفجار در کلیسای جامع" گذاشته اند ولی در زبان اسپانیایی اسم کتاب "قرن روشنایی ها" است.

وی با اشاره به اینکه در بین رمان‌های کارپانتیه "شکار انسان" فضای متفاوت تری دارد عنوان کرد: در این کتاب نویسنده از روش سیال ذهن بهره می برد و سبک او واقع گرایانه است در حایلکه در دیگر آثارش پیرو رئالسم جادویی است.

مترجم "مسافری که با ستاره شمال آمد" نوشته ژرژ سیمون ادامه داد: "گام‌های گمشده" از رمان‌های بلند نویسنده است که به اعتقاد منتقدان شاهکار ادبی اوست و من هم آن را پس از پایان ترجمه آثار کم حجم وی ترجمه می‌کنم. "نیایش بهار" هم آخرین رمان و پرحجم ترین اثر کارپانتیه است. "قلمرو این عالم" را می توان جزو کارهای مقدم تر وی دانست که در دهه چهارم زندگی نوشته است و آن اثری که سروش حبیبی ترجمه کرده است جزو کارهای موخر و در دهه ششم زندگی اش نوشته شده است.

میرعباسی در پایان گفت: من از سال ها پیش به فکر ترجمه این کتاب ها بودم و گرچه تنها یک کتاب از کارپانتیه در ایران منتشر شده است ولی آثار وی مطرح است و امیدوارم خوانندگان ایرانی بیشتر با این نویسنده کوبایی آشنا شوند.