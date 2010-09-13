به نتایج همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی احترام می گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در همین رابطه "کمال کلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، مهمترین حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در این باره گفت : ما اراده مردم را پذیرفته و به آن احترام می گذاریم. ما از همه پرسی قانون اساسی درسهایی را فرا گرفتیم.

وی در ادامه مدعی شد حزب حاکم ترکیه برای رای آوردن همه پرسی اصلاح قانون اساسی فشار زیادی را بر جامعه وارد کرده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا از نتایج همه پرسی قانون اساسی در ترکیه استقبال کرده است.

کیلچداراوغلو در ادامه گفت : ما از حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای خرسند شدیم، اما از نتیجه به دست آمده خیر، زیرا ما خواهان بیرون آمدن رای منفی از صندوق ها بودیم.

وی در ادامه اظهار داشت : هدف اردوغان از این همه پرسی، محدود کردن سیستم قضایی و وارد کردن دولت در احکام قضایی بود.

این در حالی است که احزاب و گروه های کرد ترکیه از نتایج به دست آمده در همه پرسی روز گذشته رضایت دارند.

شمارش آرای همه پرسی اصلاح بندهایی از قانون اساسی ترکیه که روز یکشنبه با استقبال گسترده مردم ترکیه برگزار شد، نشان می دهد که اکثریت مردم این کشور موافق اصلاحات مطرح شده از سوی رجب طیب اردوغان هستند.

روز گذشته (یکشنبه ) همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه برگزار و طی آن مردم این کشور به اصلاحات مطرح شده از سوی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور پاسخ مثبت دادند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی NTV نتایج شمارش بیش از 90 درصد صندوقهای رای حاکی است که حدود 60 درصد رای دهندگان موافقت خود را با این اصلاحات اعلام کرده اند و به این ترتیب بسته اصلاحی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حاوی تغییر در 26 ماده قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.