مشکل اصلی شهرداریهای مازندران عدم شناسایی نیروهای کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌سید عماد حسینی صبح دوشنبه در جلسه شورای شهر آمل افزود: تجربه های علمی نشان داده است که 16 درصد هر مجموعه ای جز بهترینهای آن هستند که بر این اساس در شهرداری آمل حداقل 115 نیروی تأثیر گذار داریم.

وی با اشاره به اینکه بقیه نیروها نیز از قابلیت های ویژه ای ممکن است برخوردار باشند ، ادامه داد: نیروهای تأثیرگذار نقش عمده ای در پیشبرد اهداف سازمانی در کنار مابقی نیروها دارند.

حسینی با بیان اینکه افراد موفق کارهای متفاوت نمی کنند بلکه کارها را متفاوت می کنند تصریح کرد: مدیری که نتواند جایگاه خود را ارتقاء دهد قطعاً به نیروهای زیر دست خود نیز ضربه می زند و این روند در میزان نارضایتی مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل اظهار داشت: در جامعه این موضوع القا شده که هر که هیاهو کننده باشد کارآمد است ولی این موضوع با رفتار و ائمه معصومین بویژه حضرت علی (ع) کاملا متضاد بوده است.

حسینی گفت: دود این هیاهو کننده ها که گاهی اوقات در کنار نفاق و ریا نیز دیده می شود به چشم مردم می رود.

وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما باید برای رضـای خدا باشد، افـزود: این دیدگاه موجب می شود تا با تغییر پستها‌ نه تنها شخصیتها تغییر نمی کنند بلکه بر کرامات انسانی افزوده می شود.

حسینی از هجمه ای که به سمت شهرداری وجود دارد، انتقاد کرد و گفت: پرسنل شهرداری خالصانه کار می کنند و در هیچ اداره ای خدمات رسانی که شهرداری انجام می دهد را نمی بینیم.