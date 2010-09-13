مردم بریتانیا اهمیتی برای سفرپاپ به کشورشان قائل نیستند
براساس نتایج یک نظرسنجی 79 درصد از مردم بریتانیا اظهار داشتهاند هیچ نوع علاقه شخصی به سفر پاپ بندیکت نداشته و 77 درصد اعتقاد دارند که مالیاتدهندگان نباید هزینههای این سفر را تأمین کنند.
شرکتکنندگان در این تحقیقات اظهار داشتهند که تصور اینکه پاپ بندیکت شانزدهم یک شخصیت دینی است و باید هزینههای سفر به اسکاتلند و انگلستان از سوی مالیاتدهندگان تأمین شوند نادرست است.
این نظرسنجی از 2005 بزرگسال برای سازمان "تئوس" به عنوان یک سازمان تحلیل و تحقیق دینی انجام شده و به دنبال آن مشخص شده که تنها 29 درصد از بریتانیایی اعتقاد دارند که این سفر برای بریتانیا مثبت است و یک سوم نیز کاملاً با این ایده مخالف بودهاند.
بهرغم اینکه سفر پاپ بندیکت شانزدهم به اسکاتلند و انگلستان از سال 1982 زمانی که ژان پل دوم به بریتانیا سفر کرد، نخستین سفر پاپی محسوب میشود اما سطح علاقه عمومی نسبت به آن بسیار نازل است.
تحقیقات انجام شده از سوی تبلت، یک روزنامه کاتولیک، نشان میدهد که تنها یک نفر از هر چهارنفر از سفر پاپ حمایت کرده و 11 درصد با این سفر مخالف هستند.
تنها یک نفر در پنج نفر اظهار داشته که رویدادهای سفر پاپ را از نزدیک دنبال میکند.
این درحالی است که یک سخنگوی کلیسای کاتولیک اظهار داشت زمانی که پاپ وارد بریتانیا شود سطح علاقه عمومی افزایش پیدا میکند.
کلیسای کاتولیک همچنین حضور جمعیت گسترده را در رویدادهای پاپی پیشبینی کرده است.
دیدار پاپ در بریتانیا با قربانیان سوء استفادههای کشیشان زیرذرهبین قرار گرفت
به دنبال گسترش پرونده سوءاستفاده کشیشها از کودکان بسیاری از کارشناسان توصیه کردهاند که پاپ در سفر خود به بریتانیا با قربانیان این رخدادها دیدار داشته باشد.
کاردینال وینسنت نیکولز اسقف اعظم وستمینیستر تأکید کرد که پاپ در سفرهای اخیر خود به دیگر کشورها با قربانیان سوءاستفادههای جنسی کشیشها همواره به صورت خصوصی و محرمانه دیدار داشته و این شیوه درست برخورد با چنین موضوع حساسی است.
واتیکان نسبت به اینکه رویدادهای سفر پاپ به واسطه اعتراض علیه این رسواییهای تحت تأثیر قرار بگیرد ابراز نگرانی کرده است.
کاردینال نیکولز که به نظر میرسید به منظور کم اهمیت جلوه دادن توصیه کارشناسان به دیدار پاپ با قربانیان سوء استفادهها سخن میگفت تصریح کرد: پاپ مصیبت حقیقی سوء استفاده از کودکان را در مقولهای که دیدار وی به بریتانیا را تحت تأثیر قرار دهد جای نمیدهد.
بسیاری از مردم بریتانیا در پاسخ به نظرسنجیهای انجام شده اظهار داشتند که نباید هزینه سفر چهار روزه پاپ به بریتانیا از وجوهی تأمین شود که مالیاتدهندگان پرداخت میکنند.
رهبر کلیسای کاتولیک بریتانیا همچنین اظهار داشت مهمترین دستورالعمل این دیدار توسعه روابط دولت بریتانیا و کلیسای کاتولیک است.
اجلاس فوری رهبران دینی امریکا علیه هتک حرمت قرآن برگزار شد
در آستانه سالروز یازدهم سپتامبر و فراخوان یک کشیش آمریکایی برای سوزاندن قرآن در فلوریدا چندین نفر از رهبران اسلام، مسیحیت و یهودیت از سراسر ایالات متحده روز سهشنبه 16 شهریور ماه به منظور تشکیل یک اجلاس فوری رهبران ادیان گردهم جمع شدند تا این اظهارات ضداسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
کاردینال تئودور مک کاریک اسقف اعظم بازنشسته واشنگتن در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: زمانی که اتفاقهایی از این دست رخ میدهد رهبران دینی نمی توانند کنار کشیده و سکوت اختیار کنند. ممکن است برخی این فراخوان را به کل جامعه نسبت دهند درحالی که همه مردم امریکا چنین دیدگاهی ندارند.
کشیش ریچارد سیزیک رئیس سازمان همکاری انجیلی خیر مشترک از انجمن ملی انجیلیها گفت: اقدامات و سخنرانهای ناشی از انزجار علیه مسلمانان بیاحترامی به نام عیسی مسیح است.
کشیش گرالد دارلی کشیش کلیسای باپتیست در آتلانتا گفت: از دیدگاه دین مسیحیت، این اقدام شایسته نیست، این اقدام از سوی یک گروه کوچکی از افراد انجام میشود.
اینگرید ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال امریکا اظهار داشت: گردهمایی رهبران دینی برای بحث و تبادل نظر درباره فراخوان سوزاندن قرآن از دوهفته پیش انجام شد. ما میخواستیم اطمینان حاصل کنیم که همه چیز تحت کنترل است، چرا که تنها عده معدودی از مسیحیان از این فراخوان حمایت میکنند.
روز گذشته همچنین رهبران دینی و سازمانهای اسلامی با اریک هولدر جونیور دادستان امریکا دیدار کرده و از وی خواستند علیه رویدادهای اسلامی که اخیرا رخ داده صحبت کند.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت دادگستری اظهار داشت: دادستان کل تعهد قوی این وزارتخانه را برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن این جرایم ناشی از انزجار تصریح کرده است.
شورای ملی کلیساهای آمریکا فراخوان سوزاندن قرآن در فلوریدا را محکوم کرد
شورای ملی کلیساها در آمریکا و کمیسیون روابط بین ادیان این شورا در آستانه عید فطر از مسیحیان و سایر پیروان ادیان خواست نسبت به مسلمانان و اسلام احترام قائل شوند. این شورا همچنین اقدامات ضداسلام را چون سوزاندن قرآن در فلوریدا از سوی مرکز داو ورلد آوتریچ محکوم کرد.
شورای ملی کلیساها در امریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که ما اقدامات و طرحهای ضد اسلامی بسیاری از رهبران و اعضای کلیسایی را چون اقدامات مرکز داو ورلد آوتریچ در فلوریدا برای سوزاندن قرآن تقبیح میکنیم چرا که این اقدام به طور کامل تعالیم دینی مسیح را که میگوید همسایه خود را دوست بدار نادیده گرفته و نقض کرده است.
این بیانیه افزوده است: ما از تمام مسیحیان میخواهیم به همسایگان خود احترام گذاشته و آنها را دوست بدارند، با افکار و اندیشههای افراط گرایانه مبارزه کرده و به منظور ترویج صلح با مسلمانان همکاری کنند.
دکتر مایکل کینامون دبیرکل شورای ملی کلیساهای امریکا اظهار داشت: این کلیسا که پیشتر بیانیه خود را در تقیبح فراخوان سوزاندن قرآن در فلوریدا صادر کرده بود تصمیم گرفت پیرو درخواست بسیاری از افراد دارای حسن نیت این بیانیه را مورد تجدید پاپ قرار دهد. بسیاری از مردم امریکا که مخالف احساسات ضد اسلامی هستند و میخواهند فراتر این باورهای نادرست با اسلام حقیقی و پیروان ارتباط برقرار کنند این درخواست را مطرح کردهاند.
شورای ملی کلیساهای مسیح در امریکا از زمان تأسیس خود در سال 1950 در راه همکاریهای بین مذهبی میان مسیحیان امریکا فعالیت کرده است و اعضای آن را پیروان مذاهب مختلف مسیحیت چون پروتستان، انگلیکن، ارتدکس، انجیلی و کلیساهای صلح تشکیل میدهند.
در این میان همچنین اسقف اعظم بازنشته واتیکان کاردینال تئودور مک کاریک با اعلام مخالفت نسبت به سوزاندن قرآن گفت: رهبران دینی نمیتوانند کنار کشیده و سکوت کنن
واتیکان بیاحترامی به قرآن را مخالف آموزههای مسیحیت دانست
روزنامه واتیکان در مقالهای بهعنوان خلاصه انتقاد اسقفهای کاتولیک به طرح یک کشیش امریکایی برای سوزاندن قرآن و تأکید بر منافات این اقدام با دکترین مسیحیت نوشت: هیچکس قرآن را نمیسوزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در مقاله " لوسرواتوره رومانو" روزنامه نیمه رسمی واتیکان با تیتر "هیچ کس قرآن را نمیسوزاند" آمده است که مسیحیان سراسر دنیا درحال اعتراض به طرح این کشیش امریکایی برای سوزاندن قرآن در سالروز یازدهم سپتامبر هستند.
این مقاله خلاصهای از انتقاد اسقفهای کاتولیک را چون اسقف اعظم لارنس جان سالدانها از لاهور پاکستان را آورده که این طرح را بهعنوان اقدامی منافی احترامی دانسته که تمام در تمام ادیان وجود دارد و اظهار داشته که چنین اقدامی در دکترین و مذهب ما نمیگنجد.
تری جونز کشیش یک کلیسای انجیلی کوچک در امریکا اظهار داشته که در نظر دارد در سالروز حملات یازدهم سپتامبر نسخه یا نسخههایی از قرآن را بسوزاند. این درحالی است که بسیاری از رهبران دینی و حتی شخصیتهای سیاسی این اقدام را محکوم و تقبیح کردهاند.
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