پرونده بیش از 24 هزار واحد صنفی به سازمان تعزیرات رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اصناف کشور ، 339 هزار و 974 فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور در ماه مبارک رمضان انجام شد.

از میان این تعداد بازرسی، برای 25 هزار و 949 پرونده تشکیل شد که تعداد 24 هزار و 924 فقره از آنها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال شد .

واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی در این ماه 15 هزار و 484 فقره گزارش مردمی دریافت کردند.

این گزارش حاکی است ،استانهای چهار محال بختیاری با 1720 فقره بازرسی کمترین و تهران با 66 هزار و 765 فقره بازرسی بیشترین تعداد بازرسی از واحدهای صنفی را در ماه مبارک رمضان به خود اختصاص داده اند .

ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در این دوره 38 میلیارد و 173 میلیون و 79 هزار و 570 ریال است.