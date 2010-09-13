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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۹

در ماه مبارک رمضان؛

پرونده بیش از 24 هزار واحد صنفی به سازمان تعزیرات رفت

واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی در ماه مبارک رمضان علاوه بر دریافت بیش از 15 هزار فقره گزارش مردمی ، با بازرسی از 300 هزار واحد صنفی، پرونده 24 هزار واحد را به سازمان تعزیرات فرستاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اصناف کشور ، 339 هزار و 974 فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط بازرسان واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور در ماه مبارک رمضان انجام شد.

از میان این تعداد بازرسی، برای 25 هزار و 949 پرونده تشکیل شد که  تعداد 24 هزار و 924 فقره از آنها برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال شد .

 واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی در این ماه  15 هزار و 484 فقره  گزارش مردمی دریافت کردند.
 این گزارش حاکی است ،استانهای چهار محال بختیاری با 1720 فقره بازرسی کمترین و تهران با 66 هزار و 765 فقره بازرسی بیشترین تعداد بازرسی از واحدهای صنفی را در ماه مبارک رمضان به خود اختصاص داده اند .

ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در این دوره 38 میلیارد و 173 میلیون و 79 هزار و 570 ریال است.

کد مطلب 1150167

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