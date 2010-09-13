مرکز ساخت سفال در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی صبح دوشنبه در بیستمین جلسه شورای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران افزود: با همکاری هنری مرکز کانون پرورش فکری پیگیر ایجاد مرکز سفال در کانون پرورش فکری جویبار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد احداث کوره ای برای پخت سفال از سوی مسئول مرکز کانون پرورش فکری جویبار به کانون پرورش فکری استان داده شد و ما در تلاشیم با توجه به مناسب بودن شرایط محیطی در این منطقه مرکز سفالی را برای پوشش دادن تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران احداث کنیم.

وی تصریح کرد: برای احداث مرکز سفال در جویبار باید طرح توجیهی از سوی این مرکز تدوین شود. مکلف به حل مشکلات مراکز کانون پرورش فکری در شهرستان ها ومناطق هستیم

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران اظهار داشت: دعوت از مسئولان مراکز کانون در جلسه شورای اداری به منظور بیان مشکلات و رفع موانع از سوی مسئولان استانی در این بخش است که ما خود را مکلف به حل مشکلات می دانیم.

گرجی با اشاره به اینکه برخی از مسئولان مراکز بر عدم همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی فرهنگی در شهرستانها با کانون پرورش فکری دارند، یادآور شد: تدبیر جدیدی که از سوی کانون پرورش فکری مازندران اندیشیده شده است سفر مسئولان استان در شهرستان ها و مناطق برای برقراری ارتباط با دستگاه های اجرایی فرهنگی و تبیین ظرفیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.