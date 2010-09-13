اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیم ذوب آهن برابر پوهانگ ضمن بیان مطلب فوق گفت: به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا مسئولیت سنگینی داریم زیرا چشم همه مردم کشورمان به موفقیت و افتخار آفرینی ذوب آهن در آسیا به عنوان یک تیم ایرانی است.
وی با بیان اینکه تیمهای کره ای همیشه منظم و باهوش بازی می کنند، افزود: اگر در این بازی بدون برنامه باشیم، دچار ضرر میشویم اما با تمام توان و برنامه ریزی مناسب برابر این حریف مطرح کره ای به میدان میرویم تا با موفقیت در این مسابقه از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران در آسیا دفاع کنیم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه پیش از دیدار با پوهانگ تاکید کرد: ذوب آهن برای این دیدار در آمادگی مطلوب قرار دارد و از دیدارهای لیگ که هم حکم بازیهای تدارکاتی مناسب برای تیم ما داشت، بهترین استفاده را کردیم. در حال حاضر بازیکنان تیم از نظر آمادگی فنی و وضعیت روحی - روانی در شرایط بسیار خوبی قرار داشته و آماده حضور قدرتمند در این بازی هستند.
دلیلی خاطرنشان کرد: پس از قرعه کشی دور مقدماتی همه میگفتند ذوب آهن در گروه مرگ است و برای صعود کار سختی دارد اما در نهایت به عنوان تیم نخست از آن گروه سخت به مرحله بعد صعود کردیم. امروز هم با برنامه برابر مدافع قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا به میدان میرویم و هدفمان این است با پیروزی برابر این تیم در دو بازی رفت و برگشت به دور بعد صعود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در باشگاه ذوب آهن قدم از قدم برداشته نمیشود مگر اینکه برای آن برنامه داشته باشیم، تاکید کرد: پس از قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی و برای دیدار با پوهانگ، همراه با گروهی کارشناسی 10 نفره تمام مسائل مختلف را در جلسات کارشناسی کاملا ارزیابی کرده ایم و با شناخت و برنامهریزی دقیق برابر این تیم مطرح کرهای به میدان می رویم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان با بیان اینکه هدف بزرگ ذوب آهن موفقیت در دیدار با پوهانگ است، در مورد عملکرد ضعیف این تیم در لیگ کره گفت: فریب ناکامیهای تیم پوهانگ در مسابقات داخلی را نمیخوریم زیرا فوتبال کره جنوبی بسیار منظم و با برنامه است و آنها میتوانند در این مرحله هم مانند مرحله نخست با نظم و انضباط و قدرتمند ظاهر شوند.
دیدار رفت تیمهای ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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