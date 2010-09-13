برداشت مکانیزه زغال اخته در قزوین آغاز شد

علیرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: استان قزوین در تولید زغال اخته موقعیت مناسبی دارد و در حال حاضر در منطقه الموت غربی 650 هکتار از اراضی زیر کشت زغال اخته و هزار و 50 هکتار از اراضی هم زیر کشت فندق رفته است که استفاده از این دستگاه می‌تواند تحول خوبی در زمینه برداشت این محصولات و کاهش ضایعات ایجاد کند و موجب تسریع در کار برداشت هم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: برداشت زغال اخته با دستگاه مکانیزه شیکر برای نخستین بار در این شهرستان انجام می شود که در صورت بازدهی اصولی و تائید کارشناسی و استقبال کشاورزان این طرح در بخشهای دیگر هم توسعه خواهد یافت و برای برداشت محصولات دیگر با دستگاه هم اقدام خواهد شد.

بهرامی اجرای این طرح را در راستای مکانیزه کردن فعالیتهای کشاورزی و کاهش هزینه برداشت و افزایش سرعت برداشت محصول به صورت الگویی دانست.

وی تصریح کرد: استفاده از دستگاه شیکر در کنار ایجاد سهولت در برداشت محصول برای باغداران به حفظ کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در هزینه کارگر نیز کمک می کند.

شهرستان قزوین با داشتن ‌هزار و600 هکتار‌ باغات فندق و 800 هکتار سطح زیرکشت زغال اخته، مقام اول در تولید زغال اخته و مقام دوم در تولید فندق کشور را به خود اختصاص داده است.