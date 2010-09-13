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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

برداشت مکانیزه زغال اخته در قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور کاهش ضایعات و تسریع در کار، محصول زغال اخته در استان با استفاده از دستگاه مکانیزه برداشت می شود.

علیرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: استان قزوین در تولید زغال اخته موقعیت مناسبی دارد و در حال حاضر در منطقه الموت غربی 650 هکتار از اراضی زیر کشت زغال اخته  و هزار و 50 هکتار از اراضی هم  زیر کشت فندق رفته  است که  استفاده از این دستگاه می‌تواند تحول خوبی در زمینه برداشت این محصولات  و کاهش ضایعات ایجاد کند و موجب تسریع در کار برداشت هم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: برداشت زغال اخته با دستگاه مکانیزه شیکر برای نخستین بار در این شهرستان انجام می شود که در صورت بازدهی اصولی و تائید کارشناسی و استقبال کشاورزان این طرح در بخشهای دیگر هم توسعه خواهد یافت و برای برداشت محصولات دیگر با دستگاه هم اقدام خواهد شد.
 
بهرامی اجرای این طرح را در راستای مکانیزه کردن فعالیتهای کشاورزی و کاهش هزینه برداشت و افزایش سرعت برداشت محصول به صورت الگویی دانست.
 
وی تصریح کرد: استفاده از دستگاه شیکر در کنار ایجاد سهولت در برداشت محصول برای باغداران به  حفظ کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در هزینه کارگر نیز کمک می کند.
 
شهرستان قزوین با داشتن ‌هزار و600 هکتار‌ باغات فندق و 800 هکتار سطح زیرکشت زغال اخته، مقام اول در تولید زغال اخته و مقام دوم در تولید فندق کشور را به خود اختصاص داده است.
کد مطلب 1150200

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