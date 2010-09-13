به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه در پایان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در مسکو ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر احسان لشگری و حسن رحیمی همانند مسابقات گذشته کشتی می‌گرفتند و از نظر روحی خودشان را در زمان مسابقات جمع و جور می‌کردند، می‌توانستم ضمن کسب مدال‌های بیشتر به مقام نایب قهرمانی مسابقات دست یابیم.

مربی تیم کشتی آزاد کشورمان همچنین تاکید کرد: فردین معصومی هم در کشتی با حریف گرجستانی هم سهل انگاری کرد و گرنه حداقل می‌توانست به مدال برنز دست یابد.

تیم کشتی آزاد ایران در پایان این رقابت‌ها با کسب یک مدال نقره توسط صادق گودرزی و یک مدال برنز توسط سیدمراد محمدی به کار خود پایان داد و پس از تیم‌های روسیه، آذربایجان و کوبا با یک پله سقوط نسبت به دوره گذشته در جایگاه چهارم دنیا قرار گرفت.