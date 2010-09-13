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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

محسن کاوه:

کشتی آزاد می‌توانست نایب قهرمان جهان شود/ معصومی سهل انگاری کرد

کشتی آزاد می‌توانست نایب قهرمان جهان شود/ معصومی سهل انگاری کرد

مربی تیم کشتی آزاد کشورمان گفت: اگر کشتی گیران ایران عملکرد بهتری داشتند می‌توانستیم نایب قهرمان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه در پایان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در مسکو ضمن بیان مطلب فوق گفت: اگر احسان لشگری و حسن رحیمی همانند مسابقات گذشته کشتی می‌گرفتند و از نظر روحی خودشان را در زمان مسابقات جمع و جور می‌کردند، می‌توانستم ضمن کسب مدال‌های بیشتر به مقام نایب قهرمانی مسابقات دست یابیم.

مربی تیم کشتی آزاد کشورمان همچنین تاکید کرد: فردین معصومی هم در کشتی با حریف گرجستانی هم سهل انگاری کرد و گرنه حداقل می‌توانست به مدال برنز دست یابد.

تیم کشتی آزاد ایران در پایان این رقابت‌ها با کسب یک مدال نقره توسط صادق گودرزی و یک مدال برنز توسط سیدمراد محمدی به کار خود پایان داد و پس از تیم‌های روسیه، آذربایجان و کوبا با یک پله سقوط نسبت به دوره گذشته در جایگاه چهارم دنیا قرار گرفت.

کد مطلب 1150203

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