  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

"صدای شکستن یخ" برنده جایزه جنبی "روزهای ونیز" شد

فیلم سینمایی "صدای شکستن یخ" ساخته جدید برتران بلیه فیلمساز فرانسوی جایزه بهترین فیلم اروپایی بخش جنبی "روزهای ونیز" را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جایزه برای هفتمین سال پیاپی توسط هیئت چهار نفره داوران به فیلم برگزیده اهدا شد. "صدای شکستن یخ" به این ترتیب از طرف گروهی از زنجیره‌های سینمایی اروپا برای اکران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

هیئت داوران در بیانیه خود برای معرفی فیلم "صدای شکستن یخ" به عنوان برنده نوشت: "صدای شکستن یخ" فیلمی به شدت شوخ‌طبع است. یک کمدی سیاه درباره سرطان و اعتیاد به الکل. فیلم آنارشیستی و سیاسی بلیه درباره موضوعاتی که کمتر کسی جرئت نزدیک شدن به آن را نداشته، یاد آور روح آزاد و رهای فیلمهای اولیه این فیلمساز فرانسوی است.

هیئت داوران این جایزه عبارت بود از  کاترین لومر برنامه‌ریز اکران در بلژیک، استفان پل سینما دار آلمانی، کوئن وان دئل برنامه ریز اکران از اسلوونی و داویده رامپین برنامه‌‌‌ریز و مدیر آموزش سینماداری از ایتالیا.

کد مطلب 1150204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها