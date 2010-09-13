"صدای شکستن یخ" برنده جایزه جنبی "روزهای ونیز" شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جایزه برای هفتمین سال پیاپی توسط هیئت چهار نفره داوران به فیلم برگزیده اهدا شد. "صدای شکستن یخ" به این ترتیب از طرف گروهی از زنجیره‌های سینمایی اروپا برای اکران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

هیئت داوران در بیانیه خود برای معرفی فیلم "صدای شکستن یخ" به عنوان برنده نوشت: "صدای شکستن یخ" فیلمی به شدت شوخ‌طبع است. یک کمدی سیاه درباره سرطان و اعتیاد به الکل. فیلم آنارشیستی و سیاسی بلیه درباره موضوعاتی که کمتر کسی جرئت نزدیک شدن به آن را نداشته، یاد آور روح آزاد و رهای فیلمهای اولیه این فیلمساز فرانسوی است.



هیئت داوران این جایزه عبارت بود از کاترین لومر برنامه‌ریز اکران در بلژیک، استفان پل سینما دار آلمانی، کوئن وان دئل برنامه ریز اکران از اسلوونی و داویده رامپین برنامه‌‌‌ریز و مدیر آموزش سینماداری از ایتالیا.