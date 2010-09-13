مفاد تعهدات بیمه در قبال حاجیان امسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام حج امسال، قرارداد با بیمه ازائران ایرانی با بیمه ایران منعقد شده است که براساس مفاد آن، حجاج ایرانی مطابق تعهدات تحت پوشش بیمه می شوند که جزئیات آن به شرح زیر است.

در بخش بیمه عمر، حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات):

1- در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت غرامت به مبلغ 80,000,000 ریال 1-2- در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و کامل یا جزئی پرداخت غرامت تا سقف مبلغ 80,000,000 ریال

2- در صورت بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه پرداخت غرامت تا سقف 70,000,000 ریال

3- هزینه مراجعت زائر بیمار، مصدوم یا فوت شده به شهر محل اعزام تا سقف 4,500,000 ریال

4- مدت پوشش هر یک از بیمه شدگان (زائرین، عوامل ستادی، عوامل اجرایی، روحانیون و کادر پزشکی) دو روز قبل از پرواز تا دو هفته پس از مراجعت خواهد بود، مشروط بر اینکه جهت ادامه درمان از عربستان و با تأیید مرکز پزشکی حج و معرفی نامه شرکت بیمه ایران به بیمارستان منتقل گردند.

5- ادامه درمان زائرین بیمار که از عربستان به ایران مراجعت و به جهت طول درمان به استفاده از خدمات درمانی چون ارتوپدی، گچ گیری، خدمات تصویربرداری، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و خدمات سرپایی نیاز دارند تا پایان درمان در کشور ایران تحت پوشش بیمه می باشند و می توانند به مراکز درمانی مراجعه نموده و جبران خسارت حداکثر تا سقف 8,000,000 ریال از محل تعهدات بیمه درمان زائران انجام می شود.

6- بیمه گر متعهد گردیده نسبت به تهیه اقلام تدارکاتی، تبلیغاتی و فرهنگی زائرین حج مانند جاکفشی، جای گذرنامه، بروشورهای تبلیغاتی و توزیع در استانها اقدام نماید.

7- هزینه های مربوط به حمل و نقل بیماران در عربستان از کاروان تا بیمارستان ها یا تهیه داروهای مصرفی زائرین با دستور پزشکان مرکز پزشکی حج تا سقف 200 ریال سعودی از طریق بیمه گر قابل پرداخت می باشد. تبصره: مدیران محترم کاروانها می بایست با ارائه مشخصات زائر اعم از نام و نام خانوادگی، شماره کاروان و همچنین ارائه تصویر صفحات گذرنامه نسبت به پرداخت هزینه مذکور اقدام و نهایتاً از طریق امور مالی دفتر نمایندگی سازمان در عربستان یا ستادهای مکه و مدینه با ارائه مدارک مثبته نسبت به تسویه حساب اقدام می شود.

8- شرکت بیمه ایران متعهد گردیده در کلیه ایستگاه های پروازی کشور نسبت به استقرار آمبولانس و تیم پزشکی با تجهیزات مناسب در زمان رفت و برگشت زائرین جهت ارائه خدمات درمانی و انتقال بیماران به بیمارستان های کشور تا پایان عملیات حج 89 اقدام نمایند.

9- کلیه عوامل ستادی، اجرایی، روحانیون، کادر مرکز پزشکی که در عربستان و در حال ارائه خدمات به زائرین می باشند تا دو برابر سقف تعهدات بیمه ای زائرین و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش می باشند.

بیمه باربری (سرمایه و تعهدات)

1- اموال هر نفر از زائرین حج سال 89 در زمان رفت تا مبلغ 3,000,000 ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

2- اموال هر نفر از زائرین حج سال 89 در زمان برگشت تا مبلغ 10,000,000 ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

3- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار این قرارداد 2,000,000,000 ریال می باشد. بدیهی است این اعتبار بین کلیه زائرین مالباخته تقسیم می شود.

4- غرامت گوشی تلفن همراه، دوربین های فیلمبرداری و عکسبرداری به میزان 60% قیمت روز و تا سقف 2,500,000 ریال از سوی بیمه گر پرداخت می شود.

5- بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به کاروان ها و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در کشور ایران تحت پوشش بیمه می باشد. تبصره: در صورت مفقودی اشیاء و لوازم می بایست فرم اشیاء گمشده که توسط کاروانها، ستادهای مکه و مدینه در اختیار زائرین قرار داده می شود تکمیل و پس از تأیید مدیر، روحانی و ستاد مکه یا مدینه و نیز حداکثر مدت سه ماه پس از مراجعت به ایران به دفاتر حج استانها و در مرکز به واحد رفاه اداره کل پشتیبانی تحویل گردد. (نمونه فرم شماره 1)

6- وجوه نقد، طلا، جواهرات و اوراق بهادار و هر آنچه که ماهیت بار را ندارد از تعهدات بیمه گر خارج بوده و جبران خسارت نخواهد شد. تبصره : به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و اعتراض زائرین الزامی است قبل از اعزام کاروان ها مواردی که جزء استثنائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشد به درستی و به دقت به زائرین اطلاع رسانی شود و همچنین از تأیید فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداری بعمل آید.

بیمه تأمین هزینه اعزام مجدد به حج تمتع

در خصوص زائرانی که پس از اعزام به مکه مکرمه و قبل از انجام مناسک حج تمتع سال 89 به علل پزشکی یا شرعی به تشخیص مرکز پزشکی حج و بعثه مقام معظم رهبری قادر به انجام اعمال حج نمی گردند و پس از بازگشت به ایران در سال بعد قصد انجام اعمال حج تمتع را داشته باشند هزینه اعزام مجدد همان فرد به حج 90 تا سقف 20,000,000 ریال به ازاء هر نفر و به تعداد 10 نفر پرداخت می شود. (بدون پرداخت حق بیمه مجدد).

بیمه حوادث انفرادی تکمیلی زائرین

1- زائرین حج تمتع می توانند در صورت تمایل علاوه بر پوشش های فوق الذکر نسبت به خرید بیمه نامه حوادث انفرادی اقدام نمایند. حق بیمه مربوطه مبلغ 45,000 ریال بوده که در اثر فوت به هر علت مبلغ 60,000,000 ریال و نقص عضو و یا از کار افتادگی تا سقف فوق تحت پوشش می شوند.

2- هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در این بیمه نامه تا سقف 6,000,000 ریال قابل پرداخت می باشد.

3- پوشش مذکور در صورت درخواست زائرین بوده و می بایست مدیران کاروان ها از نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور و یا سامانه ای که متعاقباً اعلام می شود تهیه نمایند و لیست افرادی که بیمه نامه انفرادی تکمیل دریافت نموده اند می بایست در مدیریت های محترم حج و زیارت نگهداری می شود تا در صورت لزوم مورد بهره برداری قرار گیرد. ضمناً در نظر است کلیه اطلاعات مربوط به اشیاء گمشده و زائرین متوفی و یا مصدوم همانند عملیات عمره در سیستم نرم افزاری بیمه زائرین ثبت و از این طریق پیگیری گردد که متعاقباً آدرس سایت و بخشنامه مربوطه ارسال می شود.