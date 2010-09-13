نمایشگاه عرضه پاییزه کالا در ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام صبح دوشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با 200 غرفه در شهرستان ایلام برپا شده است.

علی مهدوی ادامه داد: غرفه‌های ایجاد شده در این نمایشگاه شامل مواد غذایی، کیف و کفش، لوازم خانگی، نوشت افزار و ... است.

مهدوی تصریح کرد: این نمایشگاه از امروز آغاز و به مدت 10 روز در شهرستان ایلام دایر و آماده ارائه خدمات به مردم است.

رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: کالاهای موجود در نمایشگاه پاییزه با تخفیف 15 تا 25 درصد به شهروندان ایلامی عرضه می‌شود.