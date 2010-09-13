به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دیلی کالیجن آنلاین، در این مراسم برخلاف معمول که در آن جلسه پرسش و پاسخ کوتاهی پس از سخنرانی انجام می‌گیرد حسینی یک ساعت را برای این کار اختصاص داده است و دانشجویان می‌توانند سوالات خود را پیش از شروع مراسم به صورت آنلاین بپرسند.

دانشجویان و مدیران این کالج از حضور این نویسنده بسیار هیجان زده هستند و این واقعه را فرصت مناسبی می‌دانند تا از نزدیک با نویسنده محبوبشان ملاقات کنند.

آثار حسینی از این جهت برای بسیاری از اهالی کتاب جذاب است که برخلاف چهره کلیشه‌ای که پس از واقعه یازده سپتامبر از مردم افغانستان و طالبان در اذهان عمومی نقش بسته بود، شرایط این کشور را به صورت واقعگرایانه‌تر و باورپذیرتری ترسیم کرده است.

حضور برای دانشجویان این نشست رایگان است و دیگر علاقه‌مندان از 23 سپتامبر باید برای تهیه بلیت اقدام کنند.

خالد حسینی در سال1965 در افغانستان به دنیا آمد. وی به واسطه کار پدرش در وزارت خارجه در سال 1976 به همراه خانواده به پاریس مهاجرت کرد. حسینی در سال 1980 به آمریکا سفر کرد و پس از دریافت پناهندگی سیاسی در همانجا اقامت گزید و به تحصیل پرداخت.

این نویسنده با نوشتن رمان "بادبادک‌ باز" در سال 2003 شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورد. وی در سال 2004 حرفه پزشکی را رها کرد و هم‌اکنون وقت خود را بین نوشتن، خانواده و کار در آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تقسیم می‌کند.

حسینی به عنوان سفیر حسن نیت برای کمک به ارتقای سطح آگاهی در مورد پناهندگان در سراسر جهان به فعالیت می‌پردازد.

رمانهای "بادبادک باز" و "هزار خورشید تابان" از این نویسنده با ترجمه‌های مختلف به فارسی ترجمه شده است.

