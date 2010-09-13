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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

ماشین ‌آلات چاپ در استان یزد ارتقا می‌ یابد

ماشین ‌آلات چاپ در استان یزد ارتقا می‌ یابد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از ارتقا و تجهیز چاپخانه‌ های این استان خبر داد.

حسین اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر این اساس تا پایان تابستان امسال، دو چاپخانه استان یزد با سرمایه‌ گذاری 3.5 میلیارد تومانی در این عرصه توانمندتر وارد کار خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر 45 چاپخانه و چهار لیتوگرافی در استان یزد فعالیت می ‌کنند که طی دو سال گذشته از این تعداد چهار چاپخانه دیجیتال در این استان راه ‌اندازی شده است.

اسعدی خاطرنشان کرد: همچنین ارتقاء ماشین‌آلات چاپ در سال جاری در این استان با یک ارتقاء جهشی 100 درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: به طور نمونه ظرفیت چاپخانه ‌های استان یزد تا سال گذشته 67 ورق بوده که از شهریور 88 تا پایان مردادماه سال جاری این ظرفیت به 120 ورق رسیده است.

کد مطلب 1150228

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