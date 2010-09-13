ماشین ‌آلات چاپ در استان یزد ارتقا می‌ یابد

حسین اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر این اساس تا پایان تابستان امسال، دو چاپخانه استان یزد با سرمایه گذاری 3.5 میلیارد تومانی در این عرصه توانمندتر وارد کار خواهند شد.
وی افزود: در حال حاضر 45 چاپخانه و چهار لیتوگرافی در استان یزد فعالیت می کنند که طی دو سال گذشته از این تعداد چهار چاپخانه دیجیتال در این استان راه اندازی شده است.
اسعدی خاطرنشان کرد: همچنین ارتقاء ماشینآلات چاپ در سال جاری در این استان با یک ارتقاء جهشی 100 درصدی برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: به طور نمونه ظرفیت چاپخانه های استان یزد تا سال گذشته 67 ورق بوده که از شهریور 88 تا پایان مردادماه سال جاری این ظرفیت به 120 ورق رسیده است.
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