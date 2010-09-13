جایگاه سوخت گاز طبیعی در شیراز به تعداد نیاز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا نقیب زاده پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: در شیراز هم اکنون فقط 19 جایگاه س ان جی وجود دارد که با توجه به تعداد خودروهای سواری در حال تردد در شهر نسبت به تعداد جایگاه های مورد نیاز، کمبود زیادی وجود دارد.

وی بیان کرد: چنین شرایطی باعث شده که انتظار در صف این جایگاه ها به طور متوسط 40 دقیقه باشد که گاهی اوقات به یک ساعت نیز افزایش می یابد.

این عضو شورای شهر شیراز عنوان کرد: عدم پراکندگی این جایگاه ها در مناطق مختلف شهر نیز از مسائل دیگری است که مالکین خودروهای گازسوز با آن رو به رو هستند چراکه با طی مسافتهای چند کیلومتری برای رسیدن به جایگاه ها باید درصدی از سوخت را صرف کنند این در حالیست که تعداد خودروهای گازسوز شهر به شدت در حال افزایش است و این روند با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که به زودی اجرایی می شود به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

نقیب زاده متذکر شد: گرچه با به بهره برداری رسیدن 12 جایگاه در حال ساخت تا پایان سال بخشی از نیازها تامین می شود اما باید با توجه به افزایش روزافزون تعداد خودروهای گازسوز به توسعه جایگاه ها نیز توجه بیشتری شود.

وی عنوان کرد: شهرداری این کلانشهر در این رابطه 30 قطعه زمین ارائه کرده که هشت جایگاه آن به بهره برداری رسید و 9 جایگاه نیز در دست ساخت و 13 موقعیت نیز در حال کارشناسی است که تمام امکانات و تجهیزات آن توسط دولت از طریق شرکت پخش فرآورده های نفتی استان تامین می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع زمین شهرداری، تامین نیاز شهر فقط با سرمایه گذاری و مشارت بخش خصوصی امکان پذیر است، افزود: در این راستا ضمن تشویق بخش خصوصی موانع موجود باید برطرف و روند کار تسهیل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند تعیین شده برای بخش خصوصی بدین صورت است که در صوت تائید زمین واقع در مالکیت بخش خصوصی توسط ارگانهای مربوطه، تامین تجهیزات و امکانات جایگاه سوخت توسط دولت انجام می شود اما مانع اصلی لزوم تعهد بازپرداخت هزینه این تجهیزات است که با توجه به هزینه بالا، توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نمی شود که رفع این مانع نیز در برنامه پیگیری است.

نقیب زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت توسعه جایگاه های سوخت سی ان جی نظارت و پیگیری تامین نیازهای شهر به عنوان یکی از دستورکارها در اولویت پیگیری اعضای شورای شهر قرار دارد.