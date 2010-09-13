سامانه علم و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی ارزشیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ارزشیابی شاخص های موجود میزان تعامل دانشگاهها، کیفیت سامانه علم و فناوری، تعداد منابع اطلاعاتی الکترونیکی و تعداد پایگاههای عرضه اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این ارزشیابی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است، 9 دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک، 24 دانشگاه علوم پزشکی تیپ دو و 14 دانشگاه علوم پزشکی تیپ سه امتیاز بندی شده اند.

در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه های علوم پزشکی تهران با 325 امتیاز، ایران با 325 امتیاز و کرمان با 325 امتیاز در صدر قرار گرفته اند همچنین در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه های علوم پزشکی یزد با 325 امتیاز، زاهدان با 320 امتیاز و مازندران و اردبیل با 310 امتیاز در صدر قرار دارند.

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز در این بررسی مورد ارزشیابی قرار گرفته اند و دانشگاه های علوم پزشکی یاسوج با 325 امتیاز و قم با 320 امتیاز در صدر این دانشگاهها قرار گرفته اند.

وجود سامانه علم و فناوری فعال در دانشگاههای علوم پزشکی معیاری برای سنجش فعالیت های علمی آن دانشگاهها در عرصه منابع اطلاعاتی و پایگاههای عرضه اطلاعات است.