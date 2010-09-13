همایش "شیمی معدنی ایران" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

دبیر علمی دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش در راستای توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین محققان کشور و ایجاد محیط مناسب برای ایجاد ارتباط و تبادل آرا و نظرات متخصصان شیمی معدنی کشور در زمینه آخرین دستاوردهای تحقیقات شیمی معدنی کشور در زمینه های سنتز ترکیب های معدنی جدید و تعیین ساختار و خواص، بیوشیمی معدنی، شیمی آلی فلزی، شیمی ابر مولکولها، سینتیک و مکانیزم واکنشهای ترکیب های معدنی (نوری - گرمایی - الکتروشیمیایی)، شیمی صنایع و پلیمرهای معدنی، شیمی مواد و نانوذرات، طیف سنجی در ترکیب های معدنی و کاتالیزورها برگزار می شود.

خلیل طباطبائیان اظهارداشت: تاکنون 850 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این تعداد 760 اثر بصورت پوستر و 58 سخنرانی علمی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در این همایش " شهرام تنگستانی نژاد " عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، " صادق صالح زاده " عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و پرفسور " کورز " از دانشگاه کیل آلمان بعنوان سه سخنران تخصصی همایش به ایراد سخن می پردازند و در انتهای همایش هم شیمیست برجسته سال در رشته شیمی معدنی هم انتخاب و معرفی می شود.