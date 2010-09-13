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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

همایش "شیمی معدنی ایران" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

همایش "شیمی معدنی ایران" در دانشگاه گیلان برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران با همکاری انجمن شیمی ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۵ شهریورماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

دبیر علمی دوازدهمین همایش شیمی معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش در راستای توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی بین محققان کشور و ایجاد محیط مناسب برای ایجاد ارتباط و تبادل آرا و نظرات متخصصان شیمی معدنی کشور در زمینه آخرین دستاوردهای تحقیقات شیمی معدنی کشور در زمینه های سنتز ترکیب های معدنی جدید و تعیین ساختار و خواص، بیوشیمی معدنی، شیمی آلی فلزی، شیمی ابر مولکولها، سینتیک و مکانیزم واکنشهای ترکیب های معدنی (نوری - گرمایی - الکتروشیمیایی)، شیمی صنایع و پلیمرهای معدنی، شیمی مواد و نانوذرات، طیف سنجی در ترکیب های معدنی و کاتالیزورها برگزار می شود.

خلیل طباطبائیان اظهارداشت: تاکنون 850 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که از این تعداد 760 اثر بصورت پوستر و 58 سخنرانی علمی انجام می گیرد.

وی ادامه  داد: در این همایش " شهرام تنگستانی نژاد " عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، " صادق صالح زاده " عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و پرفسور " کورز " از دانشگاه کیل آلمان بعنوان سه سخنران تخصصی همایش به ایراد سخن می پردازند و در انتهای همایش هم شیمیست برجسته سال در رشته شیمی معدنی هم انتخاب و معرفی می شود. 

کد مطلب 1150264

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