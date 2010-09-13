به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه رادیویی که به تهیهکنندگی خانم بهشید نظریزاده از طرف رادیو تجارت ارسال شده است، کودکی 10 ساله به نام نرگس به عنوان مجری خبر و گزارشگر، ضمن خواندن اخباری در زمینه حقوق کودکان، مصاحبهای را با چند کارشناس در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات انجام میدهد.
نماینده یونیسف در ایران، پال هولس هوف ضمن تبریک به این تهیهکننده رادیو برای برنده شدن در بخش منطقهای و آرزوی موفقیت برای او در بخش جهانی مسابقه رسانه در دست کودکان گفت: بدین وسیله از فرصت استفاده کرده و از همه دستاندرکاران تلویزیون و رادیو در ایران دعوت میکنم در مسابقات آینده روز رسانه در دست کودکان شرکت کنند و با مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در برنامه سازی، آنها را توانمند سازند.
گروهی از دستاندرکاران رسانه، متخصصانی از رایو و تلویزیون و کارشناسان ارتباطات، داوریهای منطقهای را بین خرداد و مرداد امسال انجام دادند. در این روند داوران به مسائلی از قبیل هماهنگی متن با موضوع، نحوه اجرا و مشارکت کودک و نوجوان توجه کردند. رادیو تجارت برای کسب این جایزه منطقهای با برنامههایی از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رقابت کرد.
روز جهانی رسانه در دست کودکان هر سال در اولین یکشنبه ماه مارس میلادی جشن گرفته میشود. در این روز یونیسف از همه دستاندرکاران رسانههای صوتی و تصویری در سرتا سر جهان دعوت میکند، کودکان و نوجوانان را در تولید، ساخت و پخش برنامهها مشارکت دهند تا آنها از این طریق بتوانند در مورد امیدها و آرزوهای خود صحبت کنند و حرفهایشان را با هم سن و سالهای خود در میان بگذارند.
موضوع سال 2010 روز رسانه در دست کودکان با توجه به بیستمین سالگرد تصویب پیماننامه حقوق کودک، "همه حقوق برای همه کودکان" تعیین شد و طی آن کودکان میتوانستند درباره حقوق خود و اهمیت آن سخن بگویند. برنده جهانی جایزه رسانه در دست کودکان در روز دوم نوامبر سال 2010 (11 آبان 1389) طی مراسمی در نیویورک اعلام میشود.
مسابقه سال بعد روز رسانه در دست کودکان در ششم ماه مارس سال 2011 (15 اسفند 1389) و با موضوع" دختران یعنی... و پسران یعنی..." برگزار خواهد شد. یونیسف همواره از دست اندکاران رسانه درخواست میکند، امواج خود را در تمام طول سال و نه فقط در اولین یکشنبه ماه مارس، به روی کودکان و نوجوانان باز بگذارند، چرا که روز جهانی رسانه در دست کودکان طرحی فراگیر برای مشارکت گسترده کودکان و نوجوانان در تولید و برنامهسازی رسانهای است.
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