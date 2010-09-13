به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام اسکندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و اسلام عزیز نه برای اولین بار است که از سوی عناصر کوردل و سیهروی رخ میدهد و نه آخرین بار خواهد بود، لکن همگان میدانند که معمولا زمانی چنین حوادثی رخ میدهد که خورشید عالم تاب قرآن کریم با درخشش خود جهان را روش و خفاشان را میآزارد.
وی اضافه کرد: سوزاندن این گنجینه ذی قیمت الهی گرچه دل حق باوران را میسوزاند و به درد میآورد اما امیدبخش یک حقیقتی است که همانا تاثیرگذاری آن بر جان و روان انسانهای مستعد و مورد توجه قرار گرفتن آن نزد اهل خرد و اندیشه بوده و موجبات عصبانیت ستمگران و جباران روزگار را فراهم ساخته است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه پیروان اسلام عزیز و قرآن کریم با علم و عمل، خود را آماده سازند که زمینه اقبال جهانی نسبت به این مکتب حیاتبخش فراهم آمده است و دنیای غرب به خصوص اروپا به شدت تشنه معارف انسانساز اسلام عزیز است، تأکید کرد: اگر نور رسالت و آموزههای وحیانی با چنین حرکات سخیف و جاهلانه آسیب میدید با گذشت بیش از هزار و 400 سال باید از اسلام و قرآن اثری باقی نمانده باشد و تجربه نشان داده است که هر چقدر معاندین در جهت خاموش نمودن نور الهی تلاش بیشتری نمودهاند درخشش و نورافشانی آن در بین ملتها بیشتر شده است و انسانهای زیادی به اسلام گرویدهاند.
حجتالاسلام اسکندری در پایان با قرائت آیه «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون» اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ضمن محکوم کرددن حرکت جاهلانه کشیش خیرهسر، عزت و سربلندی و مجد اسلام و قرآن و مسلمین را از درگاه ذات لایزال ربوبی مسئلت دارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با محکوم کردن عمل نابخردانه کشیش آمریکایی در آتشزدن قرآن کریم گفت: رسالت و آموزههای وحیانی با چنین حرکات سخیفانهای آسیب نمیبیند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام اسکندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و اسلام عزیز نه برای اولین بار است که از سوی عناصر کوردل و سیهروی رخ میدهد و نه آخرین بار خواهد بود، لکن همگان میدانند که معمولا زمانی چنین حوادثی رخ میدهد که خورشید عالم تاب قرآن کریم با درخشش خود جهان را روش و خفاشان را میآزارد.
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