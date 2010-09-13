به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام اسکندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و اسلام عزیز نه برای اولین بار است که از سوی عناصر کوردل و سیه⁯روی رخ می⁯دهد و نه آخرین بار خواهد بود، لکن همگان می⁯دانند که معمولا زمانی چنین حوادثی رخ می⁯دهد که خورشید عالم تاب قرآن کریم با درخشش خود جهان را روش و خفاشان را می⁯آزارد.



وی اضافه کرد: سوزاندن این گنجینه ذی قیمت الهی گرچه دل حق باوران را می⁯سوزاند و به درد می⁯آورد اما امیدبخش یک حقیقتی است که همانا تاثیرگذاری آن بر جان و روان انسانهای مستعد و مورد توجه قرار گرفتن آن نزد اهل خرد و اندیشه بوده و موجبات عصبانیت ستمگران و جباران روزگار را فراهم ساخته است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه پیروان اسلام عزیز و قرآن کریم با علم و عمل، خود را آماده سازند که زمینه اقبال جهانی نسبت به این مکتب حیات⁯بخش فراهم آمده است و دنیای غرب به خصوص اروپا به شدت تشنه معارف انسان⁯ساز اسلام عزیز است، تأکید کرد: اگر نور رسالت و آموزه⁯های وحیانی با چنین حرکات سخیف و جاهلانه آسیب می⁯دید با گذشت بیش از هزار و 400 سال باید از اسلام و قرآن اثری باقی نمانده باشد و تجربه نشان داده است که هر چقدر معاندین در جهت خاموش نمودن نور الهی تلاش بیشتری نموده⁯اند درخشش و نورافشانی آن در بین ملت⁯ها بیشتر شده است و انسان⁯های زیادی به اسلام گرویده⁯اند.



حجت⁯الاسلام اسکندری در پایان با قرائت آیه «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون» اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ضمن محکوم کرددن حرکت جاهلانه کشیش خیره⁯سر، عزت و سربلندی و مجد اسلام و قرآن و مسلمین را از درگاه ذات لایزال ربوبی مسئلت دارد.