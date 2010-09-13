کمبود سالانه پنج هزار و 700 تن گوشت مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

محمد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: سرانه مصرف گوشت در این استان حدود 12هزارو 600 تن است در حالیکه حدود شش هزار و 800 تن گوشت مرغ در استان تولید می شود.

وی بیان کرد: هم اکنون تعداد 112واحد تولیدی مرغ با ظرفیت تولیدی یک میلیون و 765 هزار قطعه است در استان فعال است که سالانه حدود شش هزار و 800 تولید می کنند.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکل کمبود گوشت مرغ در این استان طی سالهای گذشته مجوز 63 واحد مرغداری به ظرفیت یک میلیون و 360 هزار قطعه صادر شده اما به علت عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات، به نتیجه نرسیده است.

نعمتی اعتبار مورد نیاز این واحدها را 260میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در صورت همکاری سیستم بانکی با متقاضیان این طرح ها، حدود هشت هزار و300 تن مرغ به تولیدات استان اضافه می شود.

وی نداشتن وثیقه را علت عدم همکاری بانک ها با متقاضیان احداث مرغداری ها در این استان عنوان کرد.