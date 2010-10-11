جاده های پر پیچ و خم گیلان تصادفات مرگباری را رقم می زند

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، تراکم 170 نفر در هر مترمربع، گیلان را به دومین استان متراکم کشور مبدل کرده و ازسوی از مجموع صد درصد راههای آسفالته استان حدود 15 درصد راه اصلی و 85 درصد راه فرعی و روستایی را شامل می شود که این امر مهار ترافیک و تصادفات را با مشکل جدی مواجه کرده است.

حاشیه نشینی در کنار جادهها، عدم رعایت فرهنگ ترافیگ، توجه نداشتن به مقررات راهنمایی و رانندگی، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، استفاده نکردن از پل عابر پیاده ... از جمله عوامل تاثیرگذاریست که روز به روزفضای ترافیکی جاده ای استان را پیچیده ترمی کند.

حاشیه نشینی یک معضل جدی برای جاده های بین شهری گیلان

حاشیه نشینی یک معضل جدی برای جادههای بین شهری استان گیلان است و در افزایش آمار تصادفات و مرگ و میر جاده ای نقش بسزایی دارند.

در گیلان اغلب جاده ها موقعیت خیابانهای بین شهری دارند و مناطق مسکونی و تجاری در حاشیه جادهها به حدیست که برای هر 500 متر جاده نصب یک پل عابر پیاده نیازاست.

درحال حاضر 312.69 کیلومتر راه اصلی و 1142.11 کیلومتر راه فرعی به غیراز 8787.31 کیلومتر راه روستایی در استان وجود دارد و در سالهای اخیر پلهای عابر زیادی در مناطق پرجمعیت، پرخطر و اولویت دار نصب شده و همچنان این نهضت ادامه دارد.

فرهنگ استفاده از پل هوایی در گیلان همچنان در هاله ای از ابهام است

برخی صاحبنظران و کارشناسان معتقدند، در جاده های دوخطه که جدا کننده وسط ندارد پل عابر پیاده پاسخگو نیست چون فرهنگ استفاده از پل هوایی در گیلان همچنان درهاله ای از ابهام است.

از جادهها باید به روش استاندارد و کاربری صحیح خود استفاده کرد که این مهم در گیلان با مشکل جدی مواجه است و سالانه افراد زیادی به دلیل بی احتیاطی جان خود را از دست می دهند.

به هر حال آنانی که در حاشیه جاده های بین شهری سکونت دارند باید الزام بیشتری نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند و سعی کنند برای عبور و مرور از پلهای عابر پیاده که بر روی جاده ها نصب می شود، استفاده کنند.

به هر تقدیر تمام این مسائل به نوعی متوجه خوب و بد فرهنگ ترافیک در جامعه است، حال باید دید فرهنگ ترافیک به چه میزان در گیلان نهادینه شده و تا رسیدن به جایگاه مطلوب و استاندارد و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی چقدر فاصله است ؟

فرمانده پلیس راه استان گیلان بر این باور است، برای رسیدن به استانداردهای کاهش تصادف و نهادینه کردن فرهنگ ترافیکی در کشور و استان خیلی فاصله داریم.

سرهنگ غلامرضا سیری اظهارداشت: بروز هرتصادف به سه عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده مرتبط است از باید به هر سه آیتم بصورت مساوی توجه شود.

وی همچنین 70 درصد تصادفات جاده را عامل انسانی دانست و افزود: هر مسئولی در هر جایگاه خدمتی که هست اگر بخواهند به وظایف و مسئولیتهای خود در بحث ایمن و روان سازی ترافیک به نحو احسن انجام دهد، می تواند سهم راننده را در بروزحوادث به شدت کاهش دهد.

فرمانده پلیس راه استان ادامه داد: بستر تخلف رانندگان باید از بین برد حتی اگر احتمال خطا برای یک راننده وجود داشته باشد با توجه به شرایط فعلی باید طوری برنامه ریزی کرد که میزان آسیب و صدمه به راننده و دیگران به حداقل ممکن کاهش یابد.

اما سئوال این است که چرا باید مرتکب تخلفهای آشکارشویم، چرا از تمکین به قوانین و مقررات راهنمایی فراری هستیم ؟ چرا در جامعه برخی ناهنجارها تبدیل به هنجار شده اند؟

از ارتکاب برخی رفتاهای پرخطر در رانندگی به عنوان یک خاطره شیرین در بزم دوستانه یاد می شود

متاسفانه ارتکاب برخی رفتاهای پرخطر در رانندگی هچمون سرعت زیاد، سبقت غیرمجاز، لایی کشیدن و سایر موارد به عنوان یک افتخار، غرور و یک خاطره شیرین امروز در بزم دوستانه یاد می شود که باید این نوع نگرش با فرهنگ سازی در جامعه از بین برود.

با این توصیف، ایجاد ترافیک روان و ایمن نیازمند سه اصل مهمی همچون مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات است.

مهندسی ترافیک، یک مشکل فراگیر در سطح کشور و استان است که با ساماندهی نقاط حادثه خیز و ایمن سازی جاده ها به شرایط مطلوبی دست خواهیم یافت و آموزش و پرورش به عنوان پرچمدار نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در جامعه نقش مهمی در بحث آموزش خواهد داشت.

اما سئوال اینکه قانونی که پلیس در سطح جاده ها اعمال می کند به چه میزان بازدارنده است؟

در حال حاضر پلیس راه با یک روش سنتی با تخلفات جاده ای مقابله می کند مثلا کسی که مرتکب سبقت غیرمجاز می شود و این سبقت ممکن است منجر به مرگ تعداد زیادی از مردم و مسافران شود، پلیس این وسیله نقلیه را متوقف کرده و با یک جریمه حداکثر200 هزار ریالی او را بدرقه می کند.

قانونی که پلیس در سطح جاده ها اعمال می کند هم اکنون نمی تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای عدم ارتکاب مجدد آن تخلف باشد زیرا رانندگانی که بعد از گرفتن قبض جریمه از دست پلیس در پیچ بعدی باز هم مرتکب سبقت غیرمجاز شده اند و گاهی موجب تصادف و مرگ و میر نیز شده اند.

بنابراین اولین عامل تاثیر گذاردر نهادینه کردن یک فرهنگ در جامعه و تقویت عامل خودکنترلی دربین مردم و جلوگیری از ارتکاب تخلف، بازنگری در اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف و تغییر نگرش در این خصوص است.

به هر حال اغلب راههای استان گیلان در عین بهره برداری، مرمت و بهسازی هم می شوند که باید مردم به ویژه رانندگان اصول راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کرد، در سالهای اخیر برای ارتقای هندسی راهها و افزایش ایمنی تمام شانه های خاکی جاده ها تبدیل به شانه آسفالته شده است.

در استان گیلان به لحاظ اینکه ماشینها زیاد ایست و حرکت می کنند و نقاط ایستا زیاد است استهلاک شانه های خاکی زیاد بوده و نگهداری آن با هزینه های گزافی در طول سال مواجه است.

اغلب مردم از پل هوایی استفاده نمی کنند

مدیرکل راه و ترابری استان گیلان در این رابطه با اشاره به اینکه اغلب مردم نیز از پل هوایی استفاده نمی کنند، گفت: با ایجاد پل هوایی با هزینه زیاد متاسفانه بیشتر مردم از زیر پل از عرض خیابان عبور کرده و جان خود را به خطر می اندازند.

سبحان الله علیپور افزود: برای هدایت مردم از استفاده پل عابر با هزینه مجدد در وسط جاده ها نرده گذاری نیز انجام شده است.

به هر تقدیر رانندگی در جاده های استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی، تراکم جمعیت و موقعیت هندسی مسیرهای بین شهری بسیار مشکل و نیازمند رعایت اصول راهنمایی و رانندگی از سوی کاربران جاده و توجه ویژه مسئولان به این مهم است که باید با سازو کارهای اساسی خسارات ناشی از حوادث جاده ای استان را به حداقل ممکن کاهش داد.