به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد تبار گفت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، 30 میلیون و 880 هزار و 500 سهم معادل 35 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را به ارزش بیش از یکهزار و 106 میلیارد ریال روز دوشنبه 29 شهریور به صورت یکجا و نقد به نرخ پایه 35 هزار و 828 ریال در بازار فرابورس عرضه می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نقدی بودن معامله و مهلت 3 روزه برای تسویه آن سرمایه گذارانی در این حراج شرکت کنند که توانایی پرداخت آن را در مدت مقرر داشته باشند. مدیر بازار فرابورس توضیح داد: سرمایه ثبت شده این شرکت 882.3 میلیارد ریال است که در زمینه تولید اوره و آمونیاک فعالیت می کند.

وی گفت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با 38.55 درصد، موسسه بنیاد تعاون سپاه با 19.84 درصد، شرکت دانایان پارس با 2.83 درصد، اشخاص حقیقی با 38.12 درصد و سایر سهامداران حقوقی با 0.66 درصد، سهامداران عمده این شرکت را تشکیل می دهند.

محمد تبار یادآور شد: براساس این گزارش قیمت خوراک (گاز مصرفی) و محصولات پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود و متقاضیان باید تاثیر افزایش قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه های تولید را در ارزیابی خود از قیمت سهام در نظر گیرند. کلیه زمینهای سایت کارخانه در قبال وامهای دریافتی از بانکها در وثیقه بانکها است.