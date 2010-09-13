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۲۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

35 درصد سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه در فرابورس عرضه می‌شود

مدیر بازار فرابورس گفت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 30.8 میلیون سهم شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را 29 شهریور ماه به ارزش 1106 میلیارد ریال در بازار سوم عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد تبار گفت: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، 30 میلیون و 880 هزار و 500 سهم معادل 35 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه را به ارزش بیش از یکهزار و 106 میلیارد ریال روز دوشنبه 29 شهریور به صورت یکجا و نقد به نرخ پایه 35 هزار و 828 ریال در بازار فرابورس عرضه می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نقدی بودن معامله و مهلت 3 روزه برای تسویه آن سرمایه گذارانی در این حراج شرکت کنند که توانایی پرداخت آن را در مدت مقرر داشته باشند. مدیر بازار فرابورس توضیح داد: سرمایه ثبت شده این شرکت 882.3 میلیارد ریال است که در زمینه تولید اوره و آمونیاک فعالیت می کند.

وی گفت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با 38.55 درصد، موسسه بنیاد تعاون سپاه با 19.84 درصد، شرکت دانایان پارس با 2.83 درصد، اشخاص حقیقی با 38.12 درصد و سایر سهامداران حقوقی با 0.66 درصد، سهامداران عمده این شرکت را تشکیل می دهند.

محمد تبار یادآور شد: براساس این گزارش قیمت خوراک (گاز مصرفی) و محصولات پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود و متقاضیان باید تاثیر افزایش قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه های تولید را در ارزیابی خود از قیمت سهام در نظر گیرند. کلیه زمینهای سایت کارخانه در قبال وامهای دریافتی از بانکها در وثیقه بانکها است.

کد مطلب 1150303

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