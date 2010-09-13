32 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکی راد صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در سخنانی با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای دولت، اظهار داشت: امسال برای اولین بار دولت در قانون بودجه یک ردیف اختصاصی برای بودجه فرهنگی استانها اختصاص داده است که این امر برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی محقق می شود.

وی با بیان اینکه از محل این ردیف 32 میلیارد تومان اعتبار برای لرستان در نظر گرفته شده است، افزود: این میزان اعتبار پس از تدوین دستورالعمل ها در تیرماه سال جاری ابلاغ شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به ضوابط تعیین شده برای توزیع این میزان اعتبار، یادآور شد: این اعتبار در قالب 9 سرفصل و 71 برنامه به استان ابلاغ شده است.

ملکی راد به برخی محورهای اصلی مورد اشاره در توزیع این اعتبارات اشاره کرد و گفت: ساماندهی و توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی با محوریت مساجد، تحکیم بنیان خانواده و توسعه و تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان، ارتقا فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها با تاکید بر معارف اسلامی و ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و مقاومت از جمله سرفصلهای ابلاغ شده است.

وی تقویت و توسعه برنامه های دینی، قرآنی، نهج البلاغه و سیره اهل بیت، توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیت های هنری، رسانه و وسایل ارتباط جمعی، تقویت فعالیتهای دینی جوانان و نوجوانان و ایجاد نشاط در جامعه، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت های ورزشی و ساماندهی و توسعه فعالیتهای فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان به برخی الزامات در توزیع این اعتبار اشاره کرد و بیان داشت: در آئین نامه اجرایی ابلاغ شده مقرر شده است که 32 درصد از این اعتبار صرف امور عمرانی و 68 درصد صرف کارهای جاری و نرم افزاری شود.

ملکی راد همچنین از اختصاص 20 درصد اعتبار یاد شده به حوزه های علمیه خبر داد و یادآور شد: همچنین 10 درصد این اعتبار صرف فعالیتهای تربیت بدنی خواهد شد.

وی از تخصیص 20 درصد اعتبار یاد شده تاکنون خبر داد و خاطر نشان کرد: کار مبادله موافقت نامه ها از هفته آینده شروع خواهد شد.