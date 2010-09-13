اهانت به قرآن طرح صهیونیستها برای تقابل ادیان است

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی حوزه های علمیه و امام جمعه موقف قم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهانت به ساحت قرآن در ایالات متحده آمریکا گفت: حرکتی که متأسفانه با کمال بی شرمی نسبت به آتش زدن نسخه هایی از قرآن مجید صورت گرفته در راستای اقدامات اسلام ستیزانه غرب علیه اسلام تلقی می شود.

وی افزود: این اسلام ستیزان غربی مدتها است که این نقشه شوم را اجرایی و عملیاتی می کنند و در نتیجه کینه و بغض خود را نسبت به اسلام در قالبهای مختلف نشان می دهند.

حجت الاسلام حسینی بوشهری با اشاره به اینکه شاید این آخرین اقدام آنها نباشد گفت: سیاستمداران آمریکا و سیاستمداران غرب برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود در دنیا، اسلام را تنها مانع اهداف خود می دانند و به هرجا لشکر کشی کرده و هر اقدامی انجام داده نتوانسته به اهداف خود و با موج مخالفت امت اسلامی مواجه شده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید کرد: این اقدامات نقشه صهیونیستی برای تقابل ادیان است تا اسلام و مسیحیت در مقابل یکدیگر قرار گیرند، به اهداف شوم استعماری خود دست یابند.

امام جمعه موقت قم گفت: انگشت اتهام در این رابطه متوجه سران آمریکا است، چرا که شواهد و قرائن نشان می دهد آنها بی تفاوت از کنار این امر عبور کرده و نظاره گرانی بوده اند که مهر صحت به این جریان زده اند.

وی تأکید کرد: بهترین راهکار مقابله با این اهانتها خشم و انزجار امت اسلامی در مقابل این حرکت است؛ هر فرد مسلمانی در هر نقطه ای از عالم باید خشم و انزجار خود را نسبت به این اهانت نشان دهد. البته نمی توان به اعلام خشم و انزجار بسنده کرد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مشکل امروز جهان اسلام این است که حرکت ملتها و دولتها یکی نیست، متأسفانه دولتها در دام سیاستهای غرب گرفتار شده و راهکار این است که به فریاد مظلومان و ستمدیدگان توجه کرده ، به اسلام عزیز بازگشته و شعار تقابل با ظالم را به عنوان یک اصل قرار دهند.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری یادآور شد: باید نسبت به مناسبات جهان اسلام با دنیای غرب تجدید نظر جدی به وجود آید، سران کشورهای اسلام اعتراض رسمی را به این جریان نشان داده، سازمان کنفرانس اسلامی برای محکومیت این حرکت ناپسند تشکیل جلسه دهد و مسلمانان با آنچه که در اختیار دارند، که ابزار کمی هم نیست، اگر بخواهند می توانند با دنیای غرب به مقابل جدی بپردازند.